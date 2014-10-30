新闻稿：中国ABS发行势头强劲且投资者兴趣日益浓厚--穆迪

(以下为穆迪提供的中文新闻稿。如有出入，以英文稿为准。)

香港，2014年10月29日—穆迪投资者服务公司表示，2014年中国资产证券化市场新的交易发起人和资产类型不断涌现，投资者兴趣日益浓厚，并且预计2015年证券化发行交易将进一步增长。

穆迪副总裁郑志杰表示：“除当前中国资产证券化市场主要参与者 (即政策性银行和大型商业银行) 外，一些城市商业银行和汽车金融公司亦开始推出新的证券化交易。”

“中国不断增长的资产证券化市场满足了发起人的需求，因为与依赖传统的银行贷款相比，资产证券化融资成本可以更低，或可能是一种更好的资产负债管理工具。”郑志杰补充道。

郑志杰是在摘自10月份《穆迪亚太区结构融资市场思考》的文章“市场回声：投资者对中国资产证券化的兴趣日益浓厚，但市场仍存在隐忧”发表之际作出上述表述的。

在新加坡和中国与市场人士举行会议，并就中国资产证券化市场的发展进行探讨时，郑志杰得到了上述反馈。

市场人士预计2015年中国资产证券化市场将进一步增长的同时，上述会议亦突出了三方面的顾虑。

首先是法律风险，这也是中国证券化市场参与人士最为担心的。由于中国的法律体系相对而言比较年轻，并且缺乏法院判决先例，而适用法律与其它发达国家相比也没那么全面。

因此，中国在真实出售、资产转让、利益完善及破产隔离等基本概念方面缺乏清晰度。而中国复杂的监管架构和要求令这种不确定性加剧。

第二大担忧来自操作风险。相对较新的中国证券化市场意味着发起人在交易管理方面的经验非常有限。因此，交易面临着来自发起人 (通常也是服务机构) 的操作风险。

由于中国尚未建立后备服务机构体系，因此亦存在后备服务风险。若在服务机构破产时无法确定并落实后备服务机构，则交易可能面临操作延迟所引致的风险。

第三个担忧来自缺乏历史表现数据，尤其是经济衰退时期的数据。 穆迪与市场人士的讨论亦对中国证券化产品国际投资者的考虑因素进行了解答。

最重要的一项考虑因素是交易发起人的身份。国际投资者较倾向于投资他们之前在其他市场有合作关系的发起人，尤其是那些在中国采用其外国母公司的操作程序和相关政策的发起人。

此外，投资者更青睐多元化的资产池以避免资产过度集中风险，以及就对应资产进行逐项分析时所面临的固有挑战。

最后，消费贷款、汽车贷款和小型设备应收租赁款支持的ABS等资产的短期性对于国际投资者具有一定吸引力。