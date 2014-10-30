《路透晚报》--10月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：放开银行卡清算市场，推进消费扩大和升级--国务院

中国国务院总理李克强周三主持常务会议提出，为加快推动国内银行卡市场和支付市场创新发展，决定放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构。

--中国政策：大力推广新能源汽车，加快油品质量升级--发改委

为尽快改善空气环境质量，中国国家发改委日前下发机动车污染综合防治方案，主要目标包括大力推广新能源汽车，加快油品质量升级，以及加快淘汰黄标车和老旧车等。

--路透调查：中国10月官方制造业PMI料小升至51.2，表明需求好转

路透综合24家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅升至51.2，表明需求好转，经济成长动能企稳。

--路透专访：中国稳增长先要稳心态，建议适时终止积极财政政策--专家

面对中国经济下行压力仍大的担忧，全国人大财经委原副主任贺铿认为，稳增长先要稳心态，当前经济形势总体上是稳定正常的，建议适时终止积极财政政策，实行稳健财政与适度零活的货币政策组合。

【金融】

--中国央行：加快人民币资本项目可兑换，推动资本市场双向开放--副行长

中国人民银行副行长易纲周四表示，要推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易的可兑换程度，加快推进和实现人民币资本项目可兑换。

--中国金融：金融改革短期冲击银行盈利，需考虑市场承受度--银监会副主席

中国银监会副主席王兆星周四表示，金融改革短期内会对银行业的经营模式和盈利能力带来严重冲击，对中小商业银行来说是一种压力测试。

--中港个股：交行拟海外发70亿美元中票，另在香港和韩国发110亿人民币债

按资产计中国第五大银行--交通银行 601328.SS 3328.HK 周三稍晚公告称，计划赴海外发债，其中拟发行至多70亿美元的欧洲中期票据，另外将在香港和韩国发行不超过110亿元的人民币债券。

--《路透峰会》中行将争取更多人民币海外清算行资格，保持跨境结算领先地位

按市值计中国第四大银行--中国银行贸易金融部总经理程军称，继续增强在海外的布局，未来中行将争取更多清算行资格，具体会考虑两国经贸往来和中国企业走出去的程度。

【固定收益】

--《分析》中国货币政策暂进入观察期，定向宽松仍有发力空间

中国央行公开市场本周延续平稳操作，“200亿元+14天正回购”模式已持续一个月，利率在前周下调后亦连两周走稳。第二轮SLF（常备借贷便利）过后，政策暂进入空窗观察期，但在经济仍欠活力及外汇占款趋势性少增背景下，还需要偏宽松货币政策进一步扶助。

--中国债市动态：现券收益率略反弹长端国债领涨，短线难脱盘整格局

中国银行间债市现券收益率周四早盘略反弹，其中长端国债表现更明显。交易员表示，虽然市场对央行未来宽松政策各种预期仍难消除，但今日公开市场依旧平稳操作，且短期并无超预期消息刺激，市场暂陷入调整，若政策面保持淡静，现券难脱盘整市况。

--中国货币市场：新股资金解冻主要回购利率窄幅波动，融出方喜长避短

中国本轮新股申购资金至周四全部解冻，不过需求不减，致银行间资金市场主要回购利率今日仅窄幅波动。从结构上看，价格处于相对低位，需求方属意七天以内品种；而供给方则乐于融出14天，甚至21天以上资金，以求更好回报。

--中国货币市场：成都农商行今年同业存单额度30亿，73家银行共1.39万亿

中国成都农村商业银行股份有限公司周四公告，今年同业存单发行额度为30亿元人民币。至此，累计已有73家银行披露年度计划，规模总计达13,948亿元。

【外汇】

--中国外汇：三季度资本项目逆差大增，国际收支更趋平衡--外管局

中国今年三季度资本和金融项目逆差较二季度大幅扩大，与同期经常项目顺差规模不相上下，显示中国国际收支更趋向平衡的方向。

--中国外汇：对“资本项目逆差”不必过度反应和解读--外管局官员

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四在上海证券报发表署名文章指出，未来“经常项目顺差、资本项目逆差”应该成为中国国际收支调节的理想状态，市场不应过分解读，政策也不必过度反应。

--中国外汇：上清所下周推出外汇中央对手清算业务，非强制实施

中国银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）周四称，将于下周一（11月3日）正式推出人民币外汇交易中央对手清算业务，首批涵盖外汇即期、远期和掉期三个产品，25家清算会员参加，但目前暂不强制实施。

--中国汇市：人民币即期早盘随中间价走低，美联储声明提振美元

中国人民币兑美元周四早盘随中间价走低。因美联储政策声明提振美元指数走强，人民币中间价今日低开52个点子，指引即期汇价逆转连续四天升势出现回落，但盘间交投保持相对平稳。

--离岸人民币：中国债券ETF首现美国，易方达旗下子公司参与开发--报载

上海证券报周四报导，易方达基金旗下香港子公司参与开发的中国债券ETF(交易所交易基金)，于周三(29日)在纽约上市，这意味着中国债券首次登陆美国交易所，美国投资者借此可参与中国债市。

--离岸人民币：亚洲开发银行5年期申根债初步指导息率约3.35%--销售文件

亚洲开发银行(Asian Development Bank)周四正在发行一笔5年期基准规模的“申根债”（在卢森堡发行的人民币债券别称），现正按约3.35%的初步指导息率向投资者进行询价。

--离岸人民币：中银航空租赁发15亿元四年点心债，票息4.2%--销售文件

按市值计中国第四大银行--中国银行旗下飞机租赁子公司--中银航空租赁(BOC Aviation Pte. Ltd.)周四成功发行一笔15亿元人民币、四年期点心债，票息为4.20%。

--《路透峰会》人民币在全球外汇储备中的份额上升，国际化进展巨大

中国与海外的贸易联系增强以及中国正在进行一系列改革，正在促使各国储备资产管理机构把人民币看作可行的储备货币。从亚洲到美洲的各国央行，正在把人民币添加到储备资产组合之中。

--《综述》人民币国际化“跑步前进”，中资机构出海还需提速

人民币正在国际化的道路上“跑步前进”，身为“马前卒”的中资机构在这大棋局中，亦借力出海布点，发展跨境人民币结算、国际清算等业务开辟新的盈利空间；然在国际同行竞争中，中资机构的阵容尚不相称，还存在巨大发展空间和各种挑战。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至逾20个月来新高，受权重股带动连续第三日上涨

中国股市沪综指周四收升至逾20个月来新高，受权重股带动连续第三日上涨。分析师指出，隔夜美联储退出QE3符合市场预期，且目前新股申购完成进入空档期资金回流，市场亦预期央行定向宽松工具的扩围将形成降息效应，提升市场风险偏好，大盘强势特征超出预期。

--中港证券：沪港通各项准备工作已到最后阶段--证监会副主席

沪港通未能如期推出引发关注。对此，中证网周四引述中国证监会副主席姚刚表示，沪港通各项准备工作已到最后阶段。

--中港证券：沪港通技术测试本周六重启，已为常态不代表开闸临近--消息

两名消息人士周四对路透表示，沪港通技术测试在上周末暂停后，本周六将再次启动。但沪港通测试已为常态，此次恢复不能理解为沪港通已经临近。

--《路透峰会》阿里巴巴股价有望在三年内上涨逾一倍

Morgan Creek Asset Management主管Mark Yusko周三表示，未来三年中国电子商务巨头阿里巴巴的股价有望上涨逾一倍，从而取代苹果成为全球最大上市公司。Morgan Creek管理着40亿美元的资产。

--香港个股：光大控股成立规模75亿元基金，发展北京金融科技产业基地

中国金融控股企业--光大控股周四宣布，旗下光大安石发起设立的产业投资基金正式完成签约，规模达约75亿元人民币。

--中港股业绩：中信银行前三季净利同比增4.6%，拟定增募资119亿元

中国中信银行股份有限公司周四公布，前三季实现净利润322.8亿元人民币，同比小增4.6%。同时该行拟非公开发行至多24.62亿股A股股票，募资总额不超过119亿元。

--中股业绩：上港集团前三季度净利46.79亿元，同比增长近两成

中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司周四公布，前三季度实现净利润46.79亿元人民币，同比增长18.07%，增幅较上半年有所扩大。

--中股业绩：贵州茅台前三季实现净利106.9亿元，同比微降3.4%