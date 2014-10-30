港报财经评论：车企减持Tesla有玄机--信报10月30日

车企减持Tesla有玄机/ 习广思

道指在联储局议息会议前再升188点，重上万七点关，这次V形反弹既急且劲，完全切合周初所指股市无定向风的行情。10月初股市一片愁云惨雾，至今环球经济偏淡形势仍未扭转，伊波拉病毒虽然没有进一步扩散，但威胁依然存在。市场改变了的也许只是风险胃纳，月中曾指出全球市场重新risk on，股市发动机又再开动。美股连日造好，纳指在过去9个交易日升了8日，在联储局公布议息结果前，投资者对股市投下信心一票，原因是对当局维持宽松货币政策信心十足，即使FOMC将决定停止QE3整个债券购买计划。

市场预期，联储局在议息声明中将表达对通货膨胀持续低于目标水平的担忧。2004年至2008年，在联储局货币事务部门任职、目前在约翰霍金斯大学教授经济学的Jonathan Wright表示，委员会在某种程度上将走回头路，包括重新使用7月弃用的低通胀对经济表现构成风险的警示措辞。FOMC于9月表示，委员会判定通货膨胀持续低于2%的可能性，自今年初以来已下降。参与彭博调查的62位经济学家中，有33人预计FOMC在本周会议上将保留这个表述，意味经济学家对通胀预期降温的估计仍是一半半，若上述对通胀前景更悲观的言论出现，将反映鸽派在局内的声音更有代表性。

股市的无定向风除了投射在美股，港股亦然。“沪港通”延迟开车，个别报章更称无限期搁置，港股即急跌300点，其后恒指连升两日，昨天收报23,819点，两天升逾600点。现在看新闻要从不同角度分析，估计新闻背后的动机、取态。事实上，坊间新闻讯息混乱模糊，要看清全局，方能看出新闻背后的真相。另外，近日曾提及中国式另类经济刺激，体育产业至2015年目标规模为5万亿人民币，是一个天文数字。南北车合并，将为铁路产业带来新发展。环保、电动车各有新消息、新政策出笼，可见中国正在积极推进保增长行动。早前外电引述中国一位官员表示，中国内地计划年底前完成电动汽车行业准入政策的起草工作，为全球最大汽车市场引入新的投资者。(B02)

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英镑1.60关口受考验/ 苏子

英镑兑美元这两天已经升至7月中旬的1.7191美元高位及9月19日的1.6525美元高位所形成的下降阻力线附近，目前此阻力线正发挥严峻阻力，倘若汇价在今晨联储局宣布议息结果后仍未能顺利突破，料稍后将有甚高机会重拾弱势，再度考验1.60美元心理关口。

今晨联储局的议息结果将对汇市带来重大冲击。虽然近日美元一直未能重拾新一轮上升浪，但由于目前市场上已有不少投资者正在打赌美元或因联储局有甚高机会在本月结束QE3而再次走高，故纷纷入市建立美元长仓及沽出较弱的非美元货币，例如欧罗及日圆，因此，若然今晨市场知悉结果后，美元却来个反高潮向下急挫，使一众被看淡的非美元货币纷纷掉头急升，相信届时英镑兑美元将可顺利突破上述的下降阻力线，从而挑战50天平均线阻力及日线一目均衡图云雾区的1.6365美元底部阻力。美元兑日圆本月跌幅的61.8%反弹目标阻力为108.22日圆，此阻力刚好与上周四所造的108.35日圆高位阻力相若。由于随后美元兑日圆的反弹一直未能成功突破上述的反弹目标阻力收市，故相信是次联储局的议息结果一旦成功令美元出现明显的抛售压力及低收的情况，届时美元兑日圆将有甚高机会一同走低。

目前美元兑日圆极为关键的支持位为日线一目均衡图云雾区的105.27日圆底部支持，由于此支持与本月15日的105.19日圆低位及105日圆心理关口相若，因此一旦失守，相信届时105日圆心理关口亦会不保，并进一步考验今年升幅的61.8%及76.4%调整目标，目前两者分别处于104.31日圆及102.94日圆。目前市场情绪普遍深信，采取逢低吸纳美元兑日圆的策略的风险极低，输钱收场的机会率与零分别不大，在市场上已有太多投资者也存有这种想法时，反之担心，稍后汇价跌破105日圆心理关口的可能性将较再次挑战110日圆心理关口为高。因此，若今早日本入市后，美元兑日圆明显在20天平均线以下，宜顺势建立短仓。(B09)

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