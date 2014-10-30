更新版 1-路透调查：经济学家对英国央行将在明年首季升息的信心大大降低

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* 54位受访者中无人预计英国央行会在11月6日采取行动

* 仍预计首次加息会在2015年第一季，但这种意见仅略占上风

* 对于指标利率的调整将会是循序渐进的

路透伦敦10月29日 - 路透调查结果显示，目前经济学家对英国央行将在明年首季升息的信心大大降低，近半数的受访经济学家预期央行将在明年晚些时候升息。

最新调查显示，54位受访经济学家中28位维持英国央行在明年首季升息的预期不变，占微弱多数，而在10月1日的调查中，60位受访经济学家中有54位预期央行将在4月之前采取行动。

自2009年初金融危机最严重时期以来，英国利率一直维持在0.5%的历史低点，然而，随着经济开始复苏，展现出发达国家中最为稳健的成长表现，6月以来接受路透调查的经济学家多认为英国央行将在2015年前三个月升息。

不过短期英镑利率期货显示，目前市场预期要到第二季才会首次升息。

若在首季升息的预期成真，这意味着英国央行将会在美国联邦储备理事会(FED/美联储)之前开始收紧政策；美联储料将在周三晚些时候宣布结束购债计画。

市场可能已注意到英国央行货币政策委员会(MPC)委员近期的讲话，这些讲话凸显出他们希望见到通胀压力上升之后，才会投票支持升息。

经济学家可能会更加关注显示经济不断改善的数据。

“有鉴于近期市场的走势和MPC委员的评论，很容易让人得出利率将会长时间按兵不动的结论，”汇丰首席英国经济学家Simon Wells表示。

“毫无疑问，经济下滑的风险增加，但成长小幅放缓一直在市场的预料之中。目前就得出首季不会收紧政策的结论还为时过早。”

英国央行10月的会议记录显示，货币政策委员坚决反对升息，认为几无迹象证明通胀压力存在，同时，欧元区放缓也带来成长风险。

最新数据显示英国通胀率下滑至1.2%，远低于英国央行2.0%的目标。但欧元区的通胀率更低，最新数据为0.3%，且欧元区许多成员国目前出现通缩。

调查中受访者表示，英国国内通胀放缓且成长疲弱，是他们将升息时间预估调整至明年稍晚的关键因素。

两名货币政策委员投票在10月会议上投票支持升息，他们从8月以来一直如此，但调查中54位经济学家无人认为央行会在11月6日公布最新政策决定时有任何转变。

预估中值显示，英国央行在明年7月之前升息的几率为60%，2015年之前升息的可能性原来高达80%，现在却已不复存在。

受访者还认为即使升息，也只会是渐进式的。预估中值显示，明年底指标利率将为1.25%，2016年底为2.00%，与10月16日所做的调查相同。

英国央行副总裁夏菲克周一表示，英国央行需要看到更多迹象显示物价压力上升，然后才会把利率从纪录低点调升 。另一位副总裁康利夫周二表示，英国央行可以在比预期更长的时间内维持利率在当前纪录低位。

本月稍早，英国央行首席经济学家霍尔丹周五对经济前景持类似悲观看法，表示全球经济成长疲弱，金融和政治风险加重，薪资和生产力可能无法像预期那样继续复苏。

不过希望利率调升25个基点的威尔(Martin Weale)与麦卡弗蒂表示，将利率维持在纪录低位将令英国经济复苏失衡，而且升息效果存在滞后，意味着马上就需要升息。

近期英国成长率轻松超越欧洲其他国家。尽管9月通胀率只有1.2%，但预计来年通胀率将上升，到2015年底将达到目标。

薪资成长速度应该能在明年初超越持续低迷的通胀率。

“经济数据支持加息，岁末年初时的薪资增长或许足以促成这种转变，”意大利裕信银行的英国经济学家Daniel Vernazza表示。他预估英国央行将于明年初首度升息。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 母红/郑茵)