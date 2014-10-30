更新版 1-路透调查：ECB需要将资产负债表扩大1万亿欧元才能推升通胀

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路透10月29日 - 路透调查显示，欧洲央行将需要把资产负债表扩大约1万亿(兆)欧元，才能让刺激计划发挥推升通胀的效果，而该行可能难以达成这个目标。

某种形式的量化宽松、也就是买进资产支持证券(ABS)、公司债或主权债等，是欧洲央行对抗通缩风险并重振欧元区经济成长的最后选项之一。

欧元区通胀率9月降至0.3%的五年低点；希腊、意大利、斯洛伐克、斯洛文尼亚及西班牙已经陷入通缩。

不过欧洲央行若要买进欧元区国家政府公债，将面临法律挑战，且遭遇德国强烈反对。

欧洲央行资产负债表扩大1万亿欧元，就相当于该行2011年底及2012年初两次紧急再融资操作的贷款数额。

这也符合欧洲央行总裁德拉吉所宣示的目标，不过欧洲央行要如何达成以及是否有助于拉升通胀仍在未定之天。

“量化宽松改善经济成长及通胀前景的效率有限，”法国兴业首席欧元区分析师Michel Martinez表示，他预测欧洲央行需要扩大资产负债表达1.5万亿欧元。

调查预估资产负债表扩张规模介于0.5万亿至3万亿欧元之间，就算是最高的预估值，也仅略高于美国联邦储备理事会(FED/美联储)在金融危机期间多次运用买债计画为资产负债表扩增的数额。

美联储周三结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“显着”，展现了对经济前景的信心。

目前对欧央行的定向长期再融资操作(TLTRO)的需求一直低迷。9月仅动用了826亿欧元，远逊于预期。

在最近一次调查中分析师预测，银行业在12月下次操作中的需求规模将到1,700亿欧元。

上月在类似的调查中，分析师预期欧洲央行可能也会斥资约3,000亿欧元购入资产抵押债券和担保债券。不过上周在推行购买新措施下，欧央行仅支出17亿欧元。

综上，这就意味着欧央行将可能完不成资产负债表目标，除非其开始购入主权债或者公司债。

受访的35位分析师中有25位认为，欧央行购买公司债是个好主意。不过很多大型欧元区银行未能置评。

在谈及欧央行购买公司债是否是良策时，Fathom Consulting分析师Samuel Slama说道：“除了有必要施行量化宽松，该策略总比什么都不做的好。”(完)