《全球主要央行动态》--10月30日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月23日-10月30日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场存在“大量”闲置，展现了对经济前景的信心。美联储在两天会议之后发表的声明中，联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，将从12月开始进行较长期固定利率逆回购协议测试，以观察其能否成为可协助控制联邦基金利率的一项工具。

美联储10月28-29日议息会议后发布的声明全文

**欧元区**

欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周三表示，欧洲央行应该研究购买公共部门债券的选项，但未来数月不应购入这类资产。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚周二称，欧洲央行不会接受通胀持续低于目标。诺亚称，预测显示年底时欧元区通胀“无疑”会仅为0.6%左右，远低于欧洲央行略低于2%的目标。

欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特称，欧元区的通缩风险有限，欧洲央行数据显示通缩可能性远低于国际货币基金组织(IMF)的估计。“通缩风险有限。我对IMF提出的30%可能性存有疑问。我们的模型给出的风险要低得多，”普雷特在周二刊出的报纸De Tijd和L'Echo上表示。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在给该国杂志Trend撰稿时表示，宽松货币政策并不是治愈欧洲经济所有问题的万能药，在实施过程中需要伴随有各种提振需求的举措。

欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周日称，她对购买主权债等非传统政策措施持批判性看法，认为只应在对抗通缩时作为最后一招使用。劳滕施莱格对记者称，她对欧洲央采取的传统举措没有异议，例如降息至纪录低位，以及向金融系统注入流动性。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五向立场分歧的欧元区领导人提出警告，若未能推动结构性经济改革，将有“重新滑入衰退”之虞，他的看法获得德国总理梅克尔支持。德拉吉在欧盟峰会向欧元区领袖表示，不能只依赖欧洲央行。

欧洲央行总裁德拉吉周五在欧元区领导人峰会上敦促各国领导人在结构性改革、投资、预算纪律和刺激需求等方面采取联合行动，避免“重新滑入衰退”。欧洲央行发言人在宣读德拉吉的讲话要点时称，他坚持各国应该严格遵守欧盟预算规定，以稳定欧元区市场的信心。

**英国**

英国央行副总裁康利夫周二在剑桥大学向学生发表演讲称，由于薪资增长乏力和通胀低迷，而且全球前景更加黯淡，英国央行可以在比预期更长的时间内维持利率在当前纪录低位。

英国央行副总裁夏菲克周一表示，英国央行需要看到更多迹象显示物价压力上升，然后才会把利率从纪录低点调升。夏菲克在接受英国金融时报(FT)采访时表示，“没有明显证据”显示经济中的通胀压力不断增加，劳动市场仍然存在闲置。这是她8月上任以来最为明确的货币政策评论。

英国央行周五发表报告称，随着越来越多的金融衍生品交易需要进行清算，部分清算所可能需要增加资本缓冲。英国央行总裁卡尼表示，监管部门必须确保清算所不会成为新的一种“大到不能倒”的金融企业。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在英国星期日泰晤士报称，该央行现在应该开始加息，因为经济领域中的闲置产能可能会在明年中期用完，从而增添通胀压力。

英国央行副总裁布罗德班特周四表示，市场对稳定英国经济所需的利率水平设想看起来是合理的。布罗德班特在一个经济会议上说，所谓的“中性”利率可能在一段时间内维持在低位，但最终将上升。

英国央行副总裁布罗德班特周四表示，伴随着经济成长不利因素以及借贷成本的长期下行压力消失，央行只有可能会逐步上调利率。布罗德班特称，当前经通胀和风险调整的投资回报率虽然很低，但有可能会上升，因生产率改善。不过他也警告称，这一假设并不确定，且不能排除长期经济滞胀的可能性。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，没有预设大规模货币刺激计划的截止期限，这表明，央行实现物价目标的两年时间框架并不是刚性的。

日本央行副总裁岩田规久男周二表示，实现通胀目标“不像列车时刻表那样确定”，没有必要仅因为无法在两年内实现2%的通胀率目标，就修改保障央行免受政府干预的法律。

**其他国家**

巴西央行周三加息，让投资者大感意外。投资者此前预计，在总统罗塞夫公布政策调整决定以前，央行都将按兵不动。央行决定加息25个基点至11.25% BRCBMP=ECI，投票的意见存在分歧。路透调查访问的43位分析师此前全都预计，巴西央行将维持指标利率在11%不变。

新西兰央行维持指标利率在五年半高点不变，但放弃了明显的紧缩倾向，并再次抨击新西兰的高汇价。新西兰央行将指标利率维持在3.5%，一如市场预期。

菲律宾央行周四一如预期维持指标利率在4.0%不变。该国通胀率近期预计将保持相对稳定。菲律宾央行还维持短期特别存款账户利率在2.5%不变。

央行总裁泰谭柯表示，该国央行有保持利率不变的余地。此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)保留了基本的政策指引，即利率将在相当一段时间内保持在低位。当局将密切关注外汇市场，防范过度波动，并称央行做好行动的准备。

瑞典央行周二将指标利率下调25个基点至创纪录低位的零水准，希望对抗挥之不去的低通胀。

瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)表示，若有必要推动通胀上扬，瑞典央行正准备采行非传统措施；此前该行已经将指标附买回利率降为零。

挪威央行周四维持指标利率在1.5%不变，符合预期。央行并称最近油价下跌增加了不确定性。

新加坡金管局周二表示，未来几个季度新加坡经济可能会温和增长，核心通胀率可能将持坚，因就业市场吃紧给薪资成本带来压力。金管局在半年度宏观经济评估中称，由于2015年全球经济增长预计将较今年加快，新加坡经济可能将保持温和增长步伐。 (完)

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