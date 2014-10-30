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货币新闻 | 2014年 10月 30日 星期四 11:18 BJT

美国能源：LNG出口或推高国内能源价格，但对经济助益更大--EIA报告

路透华盛顿10月29日 - 美国能源资料协会(EIA)周三表示，美国液化天然气(LNG)出口扩大，可能意味着面向国内消费者的价格温和上涨，但经济由此得到的帮助应该盖过成本增长的影响。

EIA报告称，如果美国LNG出口升至200亿立方英尺/日，居民用天然气价格可能在2015-2040年期间比预期提高5%。

美国能源部委托撰写的该报告称，LNG出口主要受助于页岩气生产。

“能源生产促进投资，盖过了能源价格稍有上涨的负面影响，”EIA称。

EIA报告很可能会支持应允许更多美国天然气出口的论调。

如欲浏览完整报告，请点选(1.usa.gov/1nQWmro)

(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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