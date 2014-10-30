美国能源：LNG出口或推高国内能源价格，但对经济助益更大--EIA报告

日本股市：日经指数收在一个月高点，因日圆走贬
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
路透华盛顿10月29日 - 美国能源资料协会(EIA)周三表示，美国液化天然气(LNG)出口扩大，可能意味着面向国内消费者的价格温和上涨，但经济由此得到的帮助应该盖过成本增长的影响。
EIA报告称，如果美国LNG出口升至200亿立方英尺/日，居民用天然气价格可能在2015-2040年期间比预期提高5%。
美国能源部委托撰写的该报告称，LNG出口主要受助于页岩气生产。
“能源生产促进投资，盖过了能源价格稍有上涨的负面影响，”EIA称。
EIA报告很可能会支持应允许更多美国天然气出口的论调。
如欲浏览完整报告，请点选(1.usa.gov/1nQWmro)
(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
* 五年公债殖利率收扬至三周新高 * 台币挑战30元大关缓解美债利空 * 短线五年券106/5殖利率料在0.78-0.84% 路透台北4月26日 - 台湾指标五年券殖利率周三收扬至三周新高。交易员表示，由于美国指标10年公债殖 利率昨日收高升破2.30%，引领台债主流券殖利率区间同步垫高，今日台债区间偏空整理，惟台币大升挑战30 元大关，则稍稍缓解美债利空，并收敛台债殖利率升幅。 他们指出，近期美债殖利率持续反弹，带动台债五年及10年期指标券双双回升到月线上方盘整；不过目前 月线仍呈下弯，暂定台债盘势只是修正此前多头态势转趋中性看待，且盘中台币放量弹升，市场预期外资涌入 会部分转进台债，也有助让台债殖利率弹幅缩小。 五年券106/5殖利率收创三周新高，前高为4月5日的0.8360%；至于10年券106/4R殖利率也收在发行前交易 展开五个交易日以来新高至1.1090%，并创同年券逾一个月新高，前高为3月24日的1.1240%。 〞钱一直进来、会很滥，短券会比较受惠。〞一位大型银行交易员说。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三收高，连续第四天上扬。分析师表示，因美股大涨带动台股随亚股上扬 ，且台币兑美元 强升，令投资人预期外资又将大举买进台股。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,856.45点；今日成交初值 为1,013.33亿台币，上交 易日修正后为934.38亿。 〞外资又开始加码，只要台币升值，指数还是会向上垫高。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。 他表示，近期台股呈现代表散户的融资余额持续降低，但外资等专业投资人买超金额上扬的现象，此有助 于筹码趋于稳定。 简伯仪认为，只要大盘持续守稳在9,800点附近的月线，每日成交值都能高于900亿台币，台股多头气氛就 难以转变。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,900点。 亚洲股市周三连续第五日上扬，对美国经济的乐观看法再现，点亮风险资产前景；随着法国的政治疑虑消 退，欧元守住之前涨幅。 本地时间14:13，M