《国际主要央行公开市场操作一览》--10月30日

路透上海10月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三(29日)结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“显着”，展现了对经济前景的信心，联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/27 买入公债 9.31 02/15/2036 - 08/15/2044

10/23 买入公债 14.96 07/31/2020 - 09/30/2021

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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10/29 隔夜逆回购 -1,346.90 0.05%

10/28 隔夜逆回购 -1,180.38 0.05%

10/27 隔夜逆回购 -1,168.57 0.05%

10/24 三天逆回购 -1,035.01 0.05%

10/23 隔夜逆回购 -1,371.37 0.05%

在2014年10月14日-11月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约200亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选 here

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场存在“大量”闲置，展现了对经济前景的信心。

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，将从12月开始进行较长期固定利率逆回购协议测试，以观察其能否成为可协助控制联邦基金利率的一项工具。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/29 91天期反向交易 101.608 0bp(固定利差)

10/28 七天期反向交易 1,181.521 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周三表示，欧洲央行应该研究购买公共部门债券的选项，但未来数月不应购入这类资产。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 167,420

上周三 166,090

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当期变化 +1,330

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，没有预设大规模货币刺激计划的截止期限，这表明，央行实现物价目标的两年时间框架并不是刚性的。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行843.5亿台币存单。与当日存单到期金额851.5亿相较，存单发行余额减8亿。

--台湾央行周二公布，共发行966亿台币存单。与当日存单到期金额971亿相较，存单发行余额减5亿。