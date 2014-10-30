《分析》中国货币政策暂进入观察期，定向宽松仍有发力空间

* 公开市场连三周资金回笼量与到期量持平

* 正回购操作品种及规模一个月来亦维稳

* 第二轮SLF后政策暂进入空窗观察期

* 但经济欠活力及外占少增，仍需宽松政策支持

作者 边竞

路透上海10月30日 - 中国央行公开市场本周延续平稳操作，“200亿元+14天正回购”模式已持续一个月，利率在前周下调后亦连两周走稳。第二轮SLF（常备借贷便利）过后，政策暂进入空窗观察期，但在经济仍欠活力及外汇占款趋势性少增背景下，还需要偏宽松货币政策进一步扶助。

分析人士认为，目前央行在价格和数量调控上仍分别倚重正回购利率及SLF，现阶段看宽松力度适中；未来如果经济进一步走弱，定向宽松仍有空间可挖，如暂停正回购乃至重启逆回购等，若效果仍不明显，降息降准等政策或才会被纳入考虑范围。

“货币政策还保持宽松的方向，但总量上未必会有很大的增幅，还是要有所控制，主要是通过各种组合引导利率下行。”澳新银行中国经济师周浩称。

南京银行金融市场部研究员王强松谈到，外汇占款在不断地走低，基础货币肯定是要投放的，央行可选择的手段很多，要关注的就是以哪种方式进行投放。

央行公开市场今日进行了200亿元人民币14天期正回购操作，与周二操作情况相同，连续一个月正回购操作品种及规模均不变，中标利率本周仍持稳在3.40%。

而本周公开市场有400亿元正回购到期，周二和周四各为200亿元，无央票到期；据此计算，公开市场已连续第三周资金回笼量与到期量持平。

中国9月全部金融机构外汇占款虽再度转为正增长，但数额仅为11.4亿元人民币。此前6月外汇占款今年首现负增长，减少883亿元；在7月转为正增长378亿元后，8月再度减少311亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/byf23w

**定向宽松仍是政策主基调**

9月和10月，中国央行连续两个月在同一周内祭出“SLF投放资金+正回购利率下调”的组合拳，量价配合意图较为明确，这也表明未来一段时间内，定向宽松仍是政策主基调。

王强松认为，总体定向宽松的政策态度应该不会变，包括最近李克强总理的表态，以及昨天出台的促进消费政策，这都需要相对宽松的货币环境。

中国国务院总理李克强周三主持常务会议提出，重点推进六大领域消费。会议称，稳定住房消费，加强保障房建设，放宽提取公积金支付房租条件；同时促进绿色消费，推广节能产品，对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。

周浩亦指出，与公开市场相比，SLF释放流动性的效果更明显，资金量更大，而且期限更长，并且可以有条件地自动展期，保留了一定的灵活性，同时结合正回购利率的下调，最终趋势还是要引导贷款利率下行。

路透本月中援引消息人士称，数家股份制商业银行接获央行通知，将通过SLF获得流动性支持，每家规模约300亿元，共计金额约2,000亿元左右；此外，央行此次发放的SLF期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP(基点)。

对于未来政策方向，王强松并谈到，可以关注即将发布的央行三季度货币政策执行报告，看对于货币政策的表述口径是否有转变。

**暂停正回购或“正转逆”预期犹存**

尽管因新股密集IPO(首次公开发行)和缴税余波影响，本周短期资金需求仍较旺盛，但市场预期仍不脱乐观，而对于未来公开市场正回购暂停以至转为逆回购的预期犹存。

中国大型投行--中金公司固定收益研究团队的报告指出，在未来除央行以外的因素仍不十分有利于流动性的情况下，预计央行仍有可能采取一定的放松政策，何时暂停正回购并重启逆回购是值得关注的。2012年和2013年在外汇占款减少的背景下，央行都有过暂停正回购重启逆回购的动作，预计可能在三个月之内会有类似动作。

报告称，如果未来央行暂停正回购重启逆回购，可能会被市场继续视为放松政策的一部分，仍给予积极的回应。不过实际的影响来看，仍需要看具体的资金投放量和央行是否进一步下调回购的发行利率来引导货币市场利率下行。

对于暂停正回购并重启逆回购，南京银行王强松亦认为，有这种可能性，但现在流动性肯定是没有问题的，而且央行也有SLF的工具可以运用。所以在公开市场上维持正回购，但进一步下调利率，以及转向逆回购，都属于宽松的信号，亦都是选项。

不过澳新银行周浩谈到，央行还是保持目前的节奏可能性较大，正回购现在更多地承担利率引导的作用，操作量由于规模不大且稳定，其意义及对市场的影响都已弱化，“如果哪天要调的话，没有这个（正回购）也不行。”

他并指出，从流动性的投放角度看，在引导利率下行的趋势中，央行希望减缓时点性的脉冲式波动，在资金面可能出现不利影响前，央行就提前动作，防止利率冲高，比如最近两个月的SLF都是在新股集中IPO前进行的。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 200

（周四） 200

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 400

逆回购到期 --

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净投放 0 (完)

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