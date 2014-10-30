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亚洲 | 2014年 10月 30日 星期四 14:16 BJT

日本股市：日经指数受美国经济乐观前景激励收涨，任天堂表现亮眼

路透东京10月30日 - 日本股市日经指数周四大涨，美国经济的正面讯号激励了投资人信心。

日经指数 上涨0.7%至15,658.20点。

表现亮眼的个股包括任天堂 ，股价上涨1%，该公司公布的季度获利优于预期。

东证股价指数 涨0.7%至1,278.90点。JPX日经400指数 也上涨0.7%，收报11,644.33点。(完)
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