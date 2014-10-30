《全球汇市》美元指数触及三周半高点，FED立场偏强硬且经济前景乐观

10月初在日圆兑美元跌至六年低点后，安倍晋三也做出过类似表态。
新西兰元则急跌，此前新西兰央行一如预期维持利率不变，并发表较为温和的声明。
新西兰元兑美元 从公布声明之前的0.7820美元左右，跌至约0.7770美元，最新报0.7794。
巴西央行于周三升息。此举让投资者大感意外，这表明总统罗塞夫在周日的重新选举中勉力获胜之后，可能会进行更多有利市场的政策调整。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2603 1.2631 -0.22 -8.31 1.3745
美元/日圆 109.09 108.88 +0.19 +3.60 105.30
欧元/日圆 137.48 137.55 -0.05 -4.94 144.63
美元/瑞郎 0.9568 0.9549 +0.20 +7.17 0.8928
英镑/美元 1.5987 1.6009 -0.14 -3.44 1.6556
美元/加元 1.1193 1.1178 +0.13 +5.40 1.0620
澳元/美元 0.8771 0.8797 -0.30 -1.59 0.8913
新西兰元/美元 0.7801 0.7800 +0.01 -4.94 0.8206
欧元/瑞郎 1.2058 1.2060 -0.02 -1.74 1.2271
欧元/英镑 0.7882 0.7886 -0.05 -5.00 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.3051 9.3067 -0.02 +5.17 8.8474
美元/挪威克朗 6.7213 6.7068 +0.22 +10.80 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李婷仪/洪曦/王洋/朱晓军；审校 于春红/高琦/龚芳)