台湾股市：小幅收跌，短线涨多稍见回档

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透台北10月30日 - 台湾股市周四小幅收跌。分析师指出，现在国际变数未再恶化且有转强趋势，且本土性利空--大户条款及食安风暴已大致反应，目前台股已由偏空转为偏多，今天则因连两日大涨后稍事休息，压抑指数小跌作收。
台湾加权股价指数 收跌0.18%至8,888.07点。今日成交初值 为799.98亿台币；上交易日修正后为958.22亿。先前10月13日台股大跌以致形成8,795.77-8,946.16的跳空缺口，今日已回补大半。
〞现在台股由空头修正转为多头反弹，已由空转多。〞凯基投顾分析师张明祥说。
他也认为，短线台股反弹约300点，急涨后稍见休息是正常走势 ，且目前指数遇到前波缺口上缘压力区8,946点的解套卖压，现阶段台股由空转多态势仍延续，除非指数跌破此波起涨点8,607点，才能确定这波反弹结束，不然都是多头反弹架构。
他并提及，今日摩台指结算并未造成台股太大波动，主因过去两周波动已大，所以今天并未因结算而有明显压低或拉高的情况。预估短线台股低点落在8,607点，高点则暂看在9,100点。
本地时间1430时，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟除日本指数 跌0.49%。其中中国沪综指 涨0.55%、日股 也涨0.67%；香港恒生指数 则跌0.51%，韩国股市 亦跌0.11%。(完)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)