台湾股市：小幅收跌，短线涨多稍见回档

路透台北10月30日 - 台湾股市周四小幅收跌。分析师指出，现在国际变数未再恶化且有转强趋势，且本土性利空--大户条款及食安风暴已大致反应，目前台股已由偏空转为偏多，今天则因连两日大涨后稍事休息，压抑指数小跌作收。

台湾加权股价指数 收跌0.18%至8,888.07点。今日成交初值 为799.98亿台币；上交易日修正后为958.22亿。先前10月13日台股大跌以致形成8,795.77-8,946.16的跳空缺口，今日已回补大半。

〞现在台股由空头修正转为多头反弹，已由空转多。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他也认为，短线台股反弹约300点，急涨后稍见休息是正常走势 ，且目前指数遇到前波缺口上缘压力区8,946点的解套卖压，现阶段台股由空转多态势仍延续，除非指数跌破此波起涨点8,607点，才能确定这波反弹结束，不然都是多头反弹架构。

他并提及，今日摩台指结算并未造成台股太大波动，主因过去两周波动已大，所以今天并未因结算而有明显压低或拉高的情况。预估短线台股低点落在8,607点，高点则暂看在9,100点。