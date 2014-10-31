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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 08:46 BJT

台湾数据：第三季经济成长率初估3.78%略高于预期，为七季新高

路透台北10月31日 - 台湾主计总处周五公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年增3.78%，略高于市场预估成长3.7%，上季为3.74%。这也是七季以来的高位，前高为2012年第四季年成长率为3.85%。

根据路透此前访查13家金融机构，分析师认为第三季台湾经济成长率料为3.7%，较第二季持平，劣猪油事件则不利第三季的内需。

主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。(完)

浏览相关细节，请点选(here) (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良)
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