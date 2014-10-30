《路透晚报》--10月30日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：日经指数受美国经济乐观前景激励收涨，任天堂表现亮眼
日本股市日经指数周四大涨，美国经济的正面讯号激励了投资人信心。日经指数上涨0.7%至15,658.20点。表现亮眼的个股包括任天堂，股价上涨1%，该公司公布的季度获利优于预期。东证股价指数涨0.7%至1,278.90点。。
--中国股市：沪综指收升至逾20个月来新高，受权重股带动连续第三日上涨
中国股市沪综指收升至逾20个月来新高，受权重股带动连续第三日上涨。分析师指出，隔夜美联储退出QE3符合市场预期，且目前新股申购完成进入空档期资金回流，市场亦预期央行定向宽松工具的扩围将形成降息效应，提升市场风险偏好，大盘强势特征超出预期。沪综指收报2,391.076点，涨18.046点或0.76%。
--香港股市：恒生指数收跌，受企业业绩疲软及财测欠佳拖累
香港股市收跌，第三季获利表现偏弱的个股，遭投资人抛售。初步数据显示，恒生指数收低0.5%，至23,702.04点，恒生国企指数下跌0.9%。多家大型企业及银行财报逊于预期或财测悲观。中石油跌1.9%，中海油跌逾4%，是市场的主要拖累，因受油价下滑影响，周三公布的业绩令人失望。
--全球汇市：美元指数触及三周半高点，德国CPI数据将左右欧元走势
美元指数周四攀升至逾三周高位，受助于美国公债收益率上涨，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策立场偏强势，对经济复苏的信心亦有增强。投资人对今日稍晚公布的德国通胀数据保持警戒。美元指数盘中触及10月6日以来高位86.452。0849GMT，美元指数上涨约0.5%，至86.358，欧元/美元跌至三周半低位1.25635。
--国际油市：布兰特原油跌破87美元，因美联储声明提振美元上扬
布兰特原油期货跌至每桶87美元下方，因为美联储为美国经济描绘了更亮丽前景，提振美元走强。0848GMT，12月布兰特原油期货下跌0.76美元至每桶86.36美元。12月美国原油期货跌0.82美元至81.38美元。
--全球金市：现货金跌至三周低点，因美联储表露对经济的乐观看法
黄金跌至三周低点，因美联储此前宣布结束买债计划并表达了对经济复苏的乐观看法，这削弱了黄金的避险魅力。0843GMT，现货金跌至1,202.96美元。美国期金下跌1.8%，至1,203.0美元。
--金属期市：伦铜下跌，因美联储声明引燃美元上涨
伦敦期铜领跌其他金属，因美联储官员发表对美国经济的乐观看法，提振美元上涨。0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.81%，至6,760美元。
--欧元债市：欧元区通缩疑虑支撑德债期货持稳，抵销FED消息冲击
德国公债期货持稳，欧元区通缩疑虑，抵销美国联邦储备理事会(美联储/FED)的消息影响；美联储周三结束购债计划，并乐观看待经济前景。德国10年期公债收益率最新升至0.895%。GVD/EUR]
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(整理 蔡美珍；审校 杜明霞)