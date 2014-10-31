《台湾金融市场一周展望》台股大病初愈望强心剂支撑，汇债难掀波澜

* 外资回补台股止泻，下周新箭射出

* 惟政策护盘功效受考验

* 债汇市陷观望料波动有限

记者 林妙容

路透台北10月31日 - 美联储声明在本周尘埃落定，但台湾金融市场初步消化讯息后仍难走出明确方向。下周在国际局势未能进一步明朗前，消息面转向本地市场。政府护盘台股“第四支箭〞将在下周射出，有望给股市注入一针强心剂；相较之下，汇、债市则料陷入观望波动有限。

分析师指出，本周台股从此前的疲软走势中回稳，但盘面反弹并不扎实，仍带有隐忧。不过随着下周台股提高融资融券限额等三项新措施上路，可预期政策护盘将带给台股短线保护，不至于再以大跌回应。

〞第四支箭上路，政策面顺势跟上来，权值股和金融股最有机会跟着政策方向表现。〞元富投顾总经理刘坤锡说。

他指出，从本周台股表现看，一是成交量仍然不足，没有单天超过千亿台币；其次是反弹过程中表现较好的仍是中小型标的，显示盘面结构并非由公司业绩表现好的基本面带动。而外资即使回补台股，也尚未明显发酵，显示台股下周还没有高度机会明显上涨，主要仍将在近期区间整理。

金管会此前宣布提振台股的新三项措施，被称为台股“第四支箭”，分别为：开放资券相抵不列入融资融券限额计算、提高上柜有价证券之最高融资比率由五成提高至六成，以及提高投资人单户、单股融资融券限额及证券商业务避险的融券限额。

相关措施原预计在11月10日生效，但金管会日前宣布将提早至11月3日(下周一)实施。

**11月仍有地方选举利多**

除了短线的股市新措施外，11月29日台湾将举行地方选举，也被分析师认为是提供台股短线支撑的利多之一。

统一全天候基金经理人朱文燕认为，台股短线受到食安问题及大户条款利空冲击，加上企业对第四季业绩看法趋于保守，引发市场卖压；所幸外资归队加上政策作多，且11月29日将举行九合一(九种地方公职人员)选举，政府护盘积极，指数大跌机率不高。

不过朱文燕也认为，在市场未有更多好消息的观望气氛下，台股还是欠缺向上推升动能，至年底前以区间整理、个股表现为主。但她特别指出，接下来市场期待中国大陆“双11”（11月11日）光棍节的来临，寄望藉由网购热潮带动新一波消费商机。

她预估，台股加权股价指数 可望在8,500点有强力支撑，但年底前要再突破前高9,500点尚欠缺有利条件。元富的刘坤锡则认为，下周台股仍将在8,800-9,100点间来回。

台股本周周线几笃定收高近3%，并站上月线、年线等关键技术水位。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超64.07亿台币, 连续四个交易日买超共计347.95亿台币；至上日止，外资在台股期货净空单已下滑至6,747口，与此前高位2-3万口不可同日而语。

**公债标售前趋观望**

相对台股受到政策护盘的牵动，受外部情势影响较大的台债及台币走向，下周预估仍将看国际消息面的脸色。在美联储声明过后，市场仍将逐一检视美国重要经济数据表现。

美联储10月会议结束之后，台债多空双方对会议看法各自解读，美国公债价格未见明显大幅波动，台债方面也因时序渐入年底，交易员对今年盈余表现各有盘算，短期内退出观望，本周以来成交陷入低迷。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的声明强调了美国经济复苏大致仍在正轨，就业市场不断改善，声明还宣布结束购债刺激计划。

在缺乏方向之际，交易员认为美债仍是台债重要的指引。若下周美国经济数据表现影响美债波动，台债也将跟随在近期区间内来回。

不过受交易员进场意愿低迷影响，除非美债有突破表现，否则台债下周量缩盘整机会很高。

此外，下周10年指标公债103/13期增额发行 的标售结果难以预料，也是交易气氛保守的原因之一。

一位证券商交易员表示，103/13R期标售预料特定金融机构仍将捧场，但是台湾国际板美元债持续吸纳寿险业资金，排挤寿险业者对10年期公债的胃纳，可能令其标售利率有略高于预期的机会。

只不过此前标售五年公债时，财政部意外因税收超征截标，令该期公债不足额标售。财政部对于标售利率看法成为市场最大的变数。

〞税收超征，财政部可能看量不看价，只要到了他够的量，财政部就可能截标，完全无法预测。〞前述证券商交易员说。

另位证券商交易员则认为，由于特定金融机构在1.65%附近展现强烈进场意愿，令此期公债殖利率欲高不易，且就算标售情况不好，次级市场利率也会因银行进场而不致飙高，利空难以带动台债。目前市场认为本期公债标售利率可能落在1.62-1.65%。

在诸多变数影响下，交易员预估下周五年期公债103/15期 主要交投区间料在1.15-1.20%，103/13R期公债殖利率料在1.63-1.65%区间。

103/13R期公债将在下周二(4日)标售，预定金额350亿台币，下周五(7日)交割。

**汇市方向仍不明**

汇市方面，台币兑美元 本周依旧在狭幅区间游走、变化不大，盘面交投略显清淡，多由进、出口商实质交投带动，外资交投仍显安静。

由于国际主要货币多数亦在既有区间内犹豫徘徊，展望下周，交易员认为台币要脱离本周区间亦不容易，除非国际美元再有明显涨势。

汇银人士指出，由于美国第三季GDP表现优于预期，美联储声明亦倾向鹰派观点，支持国际美元续强，台币则因消化月底出口商抛汇的美元卖需仍显有撑。

然而下周迈入月初出口商的美元卖压料将趋少，国际主要货币若有明显波动，或外资汇出入力道加大，将主导台币交投区间。

一银行外汇交易员指出，尽管外资连日买超台股逾300亿台币，但在汇市交投却颇为安静，推估外资此次买超部位系来自既有资金池，并没有新资金汇入。而台股回稳，外资也没有汇出迹象，因此近来影响台币走势不大。

此外，美国下周五将公布非农就业报告，交易员表示，国际美元已强势一段时间，后续能否续强或由美国数据寻求支撑，因此重要数据将格外引发关注，推估下半周美国非农就业报告出炉前夕，汇市交易仍将十分观望。