《分析师观点》台湾第三季经济成长率创七季新高，观察央行升息时点

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透台北10月31日 - 台湾主计总处周五公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年增3.78%，略高于市场预估成长3.7%，上季为3.74%。这也是七季以来的高位，前高为2012年第四季年成长率为3.85%。
主计总处表示，第三季电子产品受惠手机大厂苹果 iPhone6出货拉抬，出口年增率16.96%。不过劣质油品事件对第四季经济成长恐怕也会有影响。
根据路透此前访查13家金融机构，分析师认为第三季台湾经济成长率料为3.7%，较第二季持平，劣猪油事件则不利第三季的内需。
主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。
**分析师评论**
--元大投顾总经分析师 王诚宏：
今年台湾GDP表现算是不错，受惠于来自美、中、欧等五大出口订单地区对台湾经济贡献很大，这些订单贡献目前仍持续中，加上美元强势致台币贬值也提升出口竞争力，今年台湾GDP年增率可望超过3.5%，主计处仍会上修今年GDP预估值，惟目前台湾通膨温和、负利率状况稳定，预期央行会很有耐力等待升息时间，料最快明年中升息。
--台新投顾总经分析师 王凯民：
第三季的表现算是符合预期，今年全年的GDP成长我们预估有3.7%，受到行动装置的热销拉动，第四季我们预估表现还是不错。但在内需部分，受到劣油事件的影响，消费是有趋缓，影响第四季可能表现弱一点，但不会弱太多。
我们认为考量11月及12月因去年基期较低，CPI还有机会涨上来，因此央行在今年底到明年初还是会有压力。不过最近国际情势会让央行多一点考虑，我们还是认为明年第一季央行有可能升息。
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数 周四收跌0.18%，报8,888.07点。
--台币兑美元 周四收贬2.6分报30.402。
--台湾指标五年期公债103/15期 周四殖利率收高0.24个基点，报1.1825%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
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--参看台湾经济数据相关新闻，请点
**相关背景**
--台湾央行在第三季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连13季维持利率不变。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (采写 台北记者组; 审校 杨淑祯/张喜良)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。