《分析师观点》台湾第三季经济成长率创七季新高，观察央行升息时点

路透台北10月31日 - 台湾主计总处周五公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年增3.78%，略高于市场预估成长3.7%，上季为3.74%。这也是七季以来的高位，前高为2012年第四季年成长率为3.85%。

主计总处表示，第三季电子产品受惠手机大厂苹果 iPhone6出货拉抬，出口年增率16.96%。不过劣质油品事件对第四季经济成长恐怕也会有影响。

根据路透此前访查13家金融机构，分析师认为第三季台湾经济成长率料为3.7%，较第二季持平，劣猪油事件则不利第三季的内需。

主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。

**分析师评论**

--元大投顾总经分析师 王诚宏：

今年台湾GDP表现算是不错，受惠于来自美、中、欧等五大出口订单地区对台湾经济贡献很大，这些订单贡献目前仍持续中，加上美元强势致台币贬值也提升出口竞争力，今年台湾GDP年增率可望超过3.5%，主计处仍会上修今年GDP预估值，惟目前台湾通膨温和、负利率状况稳定，预期央行会很有耐力等待升息时间，料最快明年中升息。

--台新投顾总经分析师 王凯民：

第三季的表现算是符合预期，今年全年的GDP成长我们预估有3.7%，受到行动装置的热销拉动，第四季我们预估表现还是不错。但在内需部分，受到劣油事件的影响，消费是有趋缓，影响第四季可能表现弱一点，但不会弱太多。

我们认为考量11月及12月因去年基期较低，CPI还有机会涨上来，因此央行在今年底到明年初还是会有压力。不过最近国际情势会让央行多一点考虑，我们还是认为明年第一季央行有可能升息。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周四收跌0.18%，报8,888.07点。

--台币兑美元 周四收贬2.6分报30.402。

--台湾指标五年期公债103/15期 周四殖利率收高0.24个基点，报1.1825%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第三季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连13季维持利率不变。