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债券 | 2014年 10月 30日 星期四 18:25 BJT

更正-英国金融：“坏账银行”上半年向政府偿还16亿英镑，已偿还120亿英镑

(更正：因英文原文有误，第二段末并非“拥有487亿英镑资产”，而是“负债487亿英镑”)

路透伦敦10月30日 - 英国“坏账银行”--英国资产解决公司(UKAR)周四称，截止9月底的六个月中已经向政府偿还了16亿英镑(26亿美元)。该机构正减少对两家受救援银行的贷款。

UKAR称，目前已向政府偿还120亿英镑。该机构为国有，不从事新业务，在2010年10月成立之初负债487亿英镑。

UKAR正在减少对Northern Rock和Bradford & Bingley的贷款，这两家银行在2007-2009年金融危机期间国有化。UKAR是英国第七大抵押贷款发放机构。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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