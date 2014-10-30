版本:
中国
债券 | 2014年 10月 30日 星期四 15:47 BJT

英国数据：10月房价较前月上升0.5%--Nationwide

路透伦敦10月30日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周四公布，英国10月房价较前月上涨0.5%，但较上年同期的升幅则连续第二个月放缓。

Nationwide称，英国10月房价较上年同期升高9%。

路透调查原本预计，英国10月房价较前月增长0.3%。（完）

(编译 高琦 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐