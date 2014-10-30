欧元债市：欧元区通缩疑虑支撑德债期货持稳，抵销FED消息冲击

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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美联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。
受此影响，美债收益率(殖利率)周三上涨约4个基点。
德国10年期公债收益率 并未跟进美债涨势。德债收益率最新报0.895%，上涨0.2个基点。
“德债市场聚焦于欧洲央行及欧元区经济复苏展望，”ING利率分析师Alessandro Giansanti称。
德国1300GMT将公布通胀数据，预料通胀率为0.9%，这应会协助欧元区整体通胀率达到0.4%，远低于欧洲央行的略低于2%目标。
欧元区通胀率数据预估周五1000GMT公布。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40