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债券 | 2014年 10月 30日 星期四 17:06 BJT

欧元债市：欧元区通缩疑虑支撑德债期货持稳，抵销FED消息冲击

美联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

受此影响，美债收益率(殖利率)周三上涨约4个基点。

德国10年期公债收益率 并未跟进美债涨势。德债收益率最新报0.895%，上涨0.2个基点。

“德债市场聚焦于欧洲央行及欧元区经济复苏展望，”ING利率分析师Alessandro Giansanti称。

德国1300GMT将公布通胀数据，预料通胀率为0.9%，这应会协助欧元区整体通胀率达到0.4%，远低于欧洲央行的略低于2%目标。

欧元区通胀率数据预估周五1000GMT公布。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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