《中国债市每日综述》中长期国债及国债期货同跌，连涨后现技术性回调

* 中长期国债及国债期货同步回调

* 现券累积较多获利，技术上有调整需要

* 场内买卖两旺，调整压力不大

* 短期现券上下两难，料震荡可能居多

路透上海10月30日 - 中国银行间债市周四现券与国债期货同步回调，现券中以中长期国债回调幅度居前；券价本周以来快速涨势后，技术上有调整需要，部分获利盘回吐，场内买卖双方均较为活跃。

交易员并指出，短线现券上下空间都不大，大概率会以震荡格局为主，后续要关注下月初资金价格能否下行及10月宏观数据。

“国债与国债期货今天同方向在走，相互影响，情绪带动的调整。”北京一商业银行交易员称。

剩余期限约9.64年的固息国债140012券最新成交收益率 在3.77%，上日尾盘为3.71%。国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在95.432元，较上日结算价跌0.39元人民币，或0.41%。

他指出，7-10年国债今日收益率上涨了约5个bp，而金融债变动不大，10年金融债收益率略上1-2个bp，整体调整压力并不大，进入11月要关注资金价格能否再向下一个台阶，及宏观数据表现。

他认为，周六将公布官方PMI指数，大概率会有所好转，但债市目前情绪乐观，预计对该指数敏感性不会太高。

路透综合24家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅升至51.2，表明需求好转，经济成长动能企稳。

也有交易员略谨慎，北京一券商交易员指出，10月经济数据应不会更差，预计会略有好转，此降低了现券收益率再快速下行的可能，个人建议可暂时持仓观望，等待收益率进一步反弹。

**融出方喜长避短**

中国本轮新股申购资金至周四全部解冻，不过需求不减，致银行间资金市场主要回购利率今日仅窄幅波动。从结构上看，价格处于相对低位，需求方属意七天以内品种；而供给方则乐于融出14天，甚至21天以上资金，以求更好回报。

另外，尽管距月末仅余两个交易日，但交易员认为，资金面基本格局难生大变，预计回购利率也以小幅震荡为主。

而今日央行公开市场操作亦未有任何新意，14天正回购规模维持在200亿元人民币，利率也继续持平于3.40%。本周则连续第三周资金回笼量与到期量持平。CN/MMTCN

上海一券商交易员称，“平头寸肯定没问题，就是想借短一点的，尽量降低一下成本。”

华南一银行交易员也表示，与不减的需求相比，感觉隔夜至七天期资金供给稍有欠缺；受价格吸引，出资方依旧乐于融出14天或21天以上资金。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,113.40亿元，较上日的10,391.13亿元微降；其中，隔夜品种为7,883.89 亿元，上日为8,218.50亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5674 2.5691 -0.17 7,883.89

七天 3.2790 3.2331 +4.59 1,923.62

14天 3.8559 3.8669 -1.10 229.89

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5000 1.3550 +14.50 2,934.58

七天 2.6500 2.5000 +15.00 319.02

14天 3.1000 3.1700 -7.00 26.58

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6400 2.6300 +1.00 --

七天 3.2500 3.2500 +0.00 --

14天 3.7900 3.8900 -10.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5540 2.5180 +3.60 --

七天 3.1915 3.1400 +5.15 --

三个月 4.4495 4.4503 -0.08 --