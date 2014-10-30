路透伦敦10月30日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：下行趋势失败，今天若在1.2755受阻，偏向下行。隔夜曾跳空至1.2730，在进一步下跌前应该会部分反弹。升向1.2887标志着第四浪终结，跌破1.2605则下看1.2500/1.2460支撑位(近期低点和78.6%回档位)。仍需突破1.2460支撑，才能跌向200日均线切入点1.2216。
美元/日圆：冲高，正越过78.6%回档位109.04。隔夜曾跳空至108.25，进一步上涨前应该部分回撤。在爬升突破110.00前，目前只会温和回撤至108.20/107.65区域。市场仍将在107.15/105.27附近云区获良好支撑，目标是上攻2008年8月高点110.67。从这里直接向上有1998年高点以来一波跌势的50%回档位111.47，附近应该出现一些获利了结。
英镑/美元：未能突破1.6185阻力位，疑似重启跌势。跌破1.60，可能跌向10月初低点1.5953和10月中旬低点1.5874。目标仍是2013年11月低点1.5855。若跌破此处，可能跌向2013年以来一波走势的61.8%回档位1.5721。不过需要收在1.6185上方，方能确认上行，并且上看38.2%回档位1.6376。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2582 1.2631 -0.39 -8.46 1.3745
美元/日圆 108.99 108.88 +0.10 +3.50 105.30
欧元/日圆 137.18 137.55 -0.27 -5.15 144.63
美元/瑞郎 0.9580 0.9549 +0.32 +7.30 0.8928
英镑/美元 1.5987 1.6009 -0.14 -3.44 1.6556
美元/加元 1.1203 1.1178 +0.22 +5.49 1.0620
澳元/美元 0.8790 0.8797 -0.08 -1.38 0.8913
新西兰元/美元 0.7808 0.7800 +0.10 -4.85 0.8206
欧元/瑞郎 1.2056 1.2060 -0.03 -1.75 1.2271
欧元/英镑 0.7868 0.7886 -0.23 -5.17 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2852 9.3067 -0.23 +4.95 8.8474
美元/挪威克朗 6.7193 6.7068 +0.19 +10.76 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军；审校 杜明霞)