CNH动态：美联储如期退出资产购买计划，离岸即期扭转四连升转而走弱

《全球汇市》风险意愿回升打击日圆走疲，欧元持坚

* 美元兑日圆小升，风险意愿回暖 * 欧元持坚，齐平周二触及的五个半月高位 * 澳洲公布通胀数据平平，澳元下滑 路透新加坡4月26日 - 美元兑日圆周三小升，欧元持坚于五个半月高位附近，因对法国总统大选风险的担忧退潮。 美元/日圆 升0.3%，至111.38日圆，进一步远离4月17日触及的五个月低位108.13。 对法国总统大选的担忧减弱，令风险信心改善，从而打压了日圆。 在强劲企业业绩推动下，美国股市纳斯达克指数周二触及纪录高位，道琼工业指数和标普500指数逼近近期峰值。这展示了全球的乐观人气。 三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino表示，尽管如此，美元兑日圆能否持续上升仍有待观察。 “现在断言美元将持续上行并超越3月所及高点，还为时尚早，”Ino称。他指的是美元3月10日高位115.51日圆。 他还说，焦点会转向即将公布的美国经济数据，尤其是在一些数据走软之后。 特朗普政府的税改计划是市场的另一个焦点。 美国官员说，