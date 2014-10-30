CNH动态：美联储如期退出资产购买计划，离岸即期扭转四连升转而走弱

路透北京10月30日 - 美联储如期退出资产购买计划，在岸和离岸人民币兑美元即期周四双双走弱，并扭转四日升势。香港离岸人民币即期 一度跌破6.12关键点位，交易人士认为，美联储因素对于人民币汇率影响料有限，但小头寸美元多头势头有所增强。
“美联储会议结果显示明年加息概率高，欧洲央行可能进一步宽松，美元长期看涨，最近适宜小头寸逐步建立美元多头。”一位中资大行交易员称。
他并表示，美联储因素对于人民币汇率影响料有限，因目前在全球范围看，中国和美国经济表现尚好，欧洲和日本经济则存在较大问题，美联储结束QE甚至从明年开始加息导致强势美元，影响更大的是对美元兑欧元等主要货币汇率，但美元强势会促使中国放缓人民币兑美元升值的速度。
美元周四处于涨势，兑一篮子货币在三周半高点附近交投，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)出乎市场意料地发表偏于强硬政策基调的声明，并暗示对美国经济复苏抱有信心。 美元指数 周四涨至86.295，为10月6日迄今高位。
今年一季度，人民币兑美元贬值了2.6%，创1994年来最大单季跌幅，成功扭转了市场对于人民币的单边走势预期。二季度，人民币停止贬值，转而上涨了0.2%，从6月30日至今人民币继续走升1.4%左右。
本地时间17:18，离岸人民币现汇 报6.1201，较上日微跌25个点子，CNH较在岸即期仍处折价状态，两地价差已缩窄为42个点子，但较昨日有所挺扩。
境内人民币兑美元 周四收低至6.1159，结束四连涨。因美联储政策声明提振美元指数走强，人民币中间价今日低开52个点子，指引即期汇价回落。盘间交投保持相对平稳，但预期稍现分化迹象。
无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2390/2410，上日收盘在6.2315。一年期NDF较离岸即期汇率贴水-1.94%左右。
全球汇市上，美元指数周四攀升至逾三周高位，受助于美国公债收益率上涨，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策立场偏强势，对经济复苏的信心亦有增强。（完）
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(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)