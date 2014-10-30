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货币新闻 | 2014年 10月 30日 星期四 18:09 BJT

表格：欧元区10月经济景气指数意外升至100.7，高于调查预估的99.7

路透布鲁塞尔10月30日 - 欧盟执委会周四公布：

* 欧元区10月经济景气指数升至100.7(路透调查为99.7)，9月为99.9

* 欧元区10月企业景气指数升至0.05(路透调查为0.05)，9月修正为0.02

* 欧元区10月工业景气指数为负5.1，9月为负5.5； 10月服务业景气指数为4.4，9月为3.2

* 欧元区10月消费者信心指数降至负11.1，9月为负11.4

* 欧元区10月消费者通胀预期指数为5.3，9月为4.0

详细数据如下：

欧元区 10月 9月 8月

经济景气 100.7 99.9 100.6

工业 -5.1 -5.5 -5.3

服务业 4.4 3.2 3.1

消费 -11.1 -11.4 -10.0

生产者通胀预期 0.2 -1.9 -0.7

消费者通胀预期 5.3 4.0 6.6

企业信心 0.05 0.02 0.16

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完)

(编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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