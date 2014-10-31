重温稿-台湾货币市场：短率续处高位，银行积极回补积数令流动性变差

* 短率续处高位

* 银行回补积数令流动性变差

* 短票利率高位成交比重略增

记者 詹静宜

路透台北10月30日 - 台湾银行间短率周四续处高位。资金调度人士认为，月底进入倒数，银行间为顾及月底资本适足率(BIS)计算，跨月资金供给方仍为少数，加以下周一为提存期最后一个交易日，多数银行积极在月内回补积数，令跨月及隔夜拆款资金流动性变差，月底短率料暂持在高档。

他们亦称，今日少数外银已有余裕资金供给跨月拆款，令资金趋紧情况已较上日舒缓，只不过周五为月底最后一个交易日，且积数须累计三天份，使近日银行间资金操作仍显谨慎，资金拆借意愿降低致短率依旧维持在高档。

〞明天资金调度仍会偏紧，要提早调钱。〞一位小型银行资金拆入方交易员说。

交易员并指出，月底银行间资金略显分配不均，即使大型行库有闲置资金在手，近日也不愿拆借出去，以免客户端临时走钱还需另外调度资金因应，并尽量在周五前回补完积数。

交易人士认为，原先市场预期本周将有更多银行加入跨月资金供给行列，但并不然，跨月资金供给方仍为少数，且对个别金融机构仍有额度上限控管，提高跨月资金调度的困难，料跨月短率区间高位仍承压。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.392%，上日收在0.391%；今日区间在0.295-0.470%，上日在0.295-0.490%；一周拆款利率区间在0.388-0.510%，上日为0.380-0.510%；两周拆款利率区间在0.470-0.520%，上日为0.465-0.520%。

**短票利率区间高位成交比重略增**

短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，月底银行资金调度操作谨慎，令银行间隔拆利率仍靠向高位，因此今天资金调度以债票融资为主，暂不向银行承作拆款，短票交投区间高位比重稍有增加。

〞今天比昨天好很多,没有昨天这么夸张。〞上述大型票券商交易员说。

另位大型票券交易员表示，一家特定大型金融机构今起开放以0.70%的较高利率承作跨月短票，并预告明天可能还会调高，虽让短票市场资金供给较趋稳定，但也带动跨月短票成交利率略靠向高位。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票利率主要成交在0.62-0.64%，高位成交比重较上日增加。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.621%，前日在0.619%。

台湾央行周四公布，共发行3,225亿台币存单。与今日存单到期金额3,332亿相较，存单发行余额减107亿。 周五央行存单到期金额3,603.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为694亿台币，累积超额准备为1,950亿台币、加计前期1%的超额准备为3,082亿台币。

**附买回利率平稳**

债券市场公债附买回(RP)利率周四大致平稳。交易商称，虽然临近月底部分投信面临赎回，但也有不少投信钱多，资金平稳，料明日月底最后一日的交易应能持稳今日。

他们指出，一早虽然有人走钱，不过要收钱也算蛮快的，能够早早就平帐。票券商则指出，一早以较高的跨月利率收钱，不过进入中场过后找券的电话明显增多，利率回落先前的水位。

〞分配有点不均，有人走，但收钱也蛮快的。〞一家证券商交易员说。

他们表示，明日是月底，市场预料将因银行不能承做跨月资金而偏紧，但目前银行整体准备数字充裕，明日将不致太过紧缺。明日一早虽可能仍因月底因素资金稍少，但之后市场预料能迅速回稳。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨月则为0.54-0.56%；公司债多为跨月交易，区间在0.63-0.65%。区间大致同上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，少数一周跨月利高见0.57%；票券商的极短天期利率在0.48-0.50%。整体成交利率较上日相去不远。