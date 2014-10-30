重温稿-路透专访：中国人行称未来支付工具监管要采宽容态度--支付结算司高层

* 未来针对支付工具方面监管要采宽容的态度

* 大陆支付机构都积极想来台展业，含支付宝

* 希望台湾方面能脱钩服贸让银联卡来台发卡

记者 詹静宜

路透台北10月30日 - 中国人民银行支付结算司副司长樊爽文周四表示，由于支付工具创新太快，未来监管要采宽容的态度，观察期要放长一点，将朝向报备制而不是审批制，主要就风险及客户讯息保护方面定出基本原则。

樊爽文今天来台参加一场两岸金融合作研讨会场边接受路透专访时并指出，未来将容许支付工具市场去作一些事情，采取较为宽容的监管态度，这是未来的监理方向，对电子支付工具创新采取鼓励态度。

“很多大陆支付机构都积极想来台湾展业，关键仍要符合台湾当地的规定。”他说。同时，他也透露，中国互联网支付巨头--阿里巴巴集团IPO-BABA.N旗下支付宝已向人行报备将到其他地区展业，包括台湾在内，支付宝明年有计划来台展业，再来要看台湾能不能允许。

针对两岸跨境支付合作层面，他认为，这部分仰赖更多市场机制推动，若过程中有什么问题需要两岸主管机关解决的话，双方主管机关再行协商，这几天并没有安排跟台湾央行洽谈两岸跨境支付合作。

至于市场关注中国支付宝跟苹果 Apple Pay传出合作讯息，他也对此提出看法，他认为，双方都是很大的支付机构，也是有点互补性，两家合作得好对市场又没有坏处。

此外，中国银联卡争取来台发卡，但因两岸服务贸易协议卡关立法院而难以成行，樊爽文也称，两岸个人交流频繁，支付不变的话，生活肯定不便，希望银联卡来台发行部分能脱钩两岸服贸协议。

**银行与支付机构是相辅相成的关系**

面对互联网金融来势汹汹，银行端多谨慎看待，樊爽文指出，银行与支付机构是相辅相成的关系，而非相互对立的关系，既竞争又合作。

“银行担心有点多余，银行本身财务及能力很强的，观念只要转变没有什么好怕，”他说。

他并指出，目前大陆电子商务交易只占零售交易的10%，若随着电子商务交易端扩大，银行没跟上的话，这才是银行需要担心的事，但银行会不去跟上吗?

根据中国人行资料显示，截至目前，人民银行核准支付机构共计269家，2013年全年业务规模达334亿笔，金额达17万亿人民币，日均近1亿笔，每笔成交金额约500人民币左右。

他也表示，大陆支付工具的应用已达到无卡化和多样化的发展趋势，卡基支付正在走向巅峰，互联网支付、移动支付发展迅猛，尤其行动支付及移动支付已成为最具潜力的新兴支付方式。

面对支付业务的创新发展，他指出，影响不仅限于对支付服务提供者，监管者同样面临很大的挑战，不能以对待传统支付监督管理的理念和方法来监管，面对新兴支付服务市场发展监管，首先需要有宽容谨慎的理念，要以兼顾支付安全与效率为首要目标，以维护消费者权益和维护市场公平竞争为重点。