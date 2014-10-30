东南亚股市：多数上涨，印尼股市因政治疑虑而收低

路透10月30日 - 印尼股市周四因政治疑虑而收低，其他东南亚股市多数上涨，有些则是在区间波动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束每月购债计划。
印尼股市 继上日上涨1.5%之后，今日收低0.3%，因国会委员会的一项表决给市场信心构成压力。
印尼棕榈油企业股价却逆势上涨，交易员表示，因预期棕榈油价格将上涨以及获利强劲。
泰国股市 收涨0.2%至四周高位，菲律宾股市 上涨1.1%，马来西亚股市 收升0.1%，新加坡股市 上涨0.32%。
汤森路透数据显示，外资净流入印尼2,105万美元。证交所数据则显示，外资净流入马来西亚3,052万美元。
券商Phillip Securities分析师Teerada Charnyingyong说，美联储决议在料想之中，在决议公布之后股市涨势缓慢。
越南股市 回跌，收低0.35%，因投资人获利了结，而流动性偏低，显示市场风险胃纳疲弱。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 425.56 -0.86 -0.20 +9.58 388.37
新加坡 3234.31 10.28 +0.32 +2.11 3167.43
马来西亚 1842.78 3.23 +0.18 -1.30 1866.96
泰国 1565.35 2.68 +0.17 +20.53 1298.71
印尼 5058.85 -15.21 -0.30 +18.36 4274.18
菲律宾 7170.99 77.68 +1.10 +21.75 5889.83
越南 589.14 -2.06 -0.35 +16.75 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 李婷仪 审校 龚芳)