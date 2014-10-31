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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 12:43 BJT

修正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，台塑石化以大幅折价买进(10月30日)

(更正：补充第一段遗漏数字“67.68”)

路透新加坡10月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四自五日高点下挫4.35%至每吨67.68美元，对12月上半月船货的需求转淡，因多数买家已经锁定所需数量。

亚洲石脑油大买家台塑石化可能已经与多位卖家达成现货交易。

其买进数量细节不明，但是交易商称价格约为每吨较日本成本加运费(C&F)现货报价贴水约15美元。

上述贴水幅度大于上次该公司10月14日买进运至麦寮船货的价格，当时每吨较日本C&F报价贴水约14美元。

“基本状况没有改变，”一名新加坡交易商表示，他并称市场仍坐困于供给过剩。

亚洲汽油裂解价差来到七个交易日高点，亚洲进口大国印尼需求强劲。

现货市场有两笔汽油交易一笔石脑油交易。

托克从道达尔买进12月下半月石脑油船货，每吨721美元。

PTT出售92辛烷值汽油船货给维多，11月23-27日装运，每桶96.90美元。

Gunvor出售92辛烷值汽油船货给中国石油，11月14-18日装运，每桶96.90美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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