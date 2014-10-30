版本:
中国
债券 | 2014年 10月 30日 星期四 20:24 BJT

欧洲金融：德意志银行将协助欧洲央行执行购买资产支持证券计画-消息

路透法兰克福10月30日 - 两名知情人士周四表示，欧洲央行选定数家金融机构协助央行执行购买资产支持证券(ABS)计画，德意志银行 名列其中。

欧洲央行打算在今年稍晚购买资产支持证券，为刺激欧元区经济计画的一环。

德国Manager Magazin Online周四稍早报导，德意志银行为欧洲央行选定担任顾问的四家资产管理顾问之一；其他三家分别为荷兰国际集团(ING) 、道富银行 及Amundi 。

两名知情人士对路透证实德意志银行名列其中。

而德意志银行及欧洲央行则拒绝置评。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐