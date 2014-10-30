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债券 | 2014年 10月 31日 星期五 01:26 BJT

英国债市：英债和德债一起上涨，因德国通胀数据疲弱

路透伦敦10月30日 - 英债周四温和上涨，跟随德债升势，之前数据显示德国10月通胀意外回落，且西班牙消费者物价下跌。

在1630 GMT，10年期英债收益率 下跌约4个基点，报2.22%。

这收益率跌幅的大约一半是在德国公布通胀数据后录得的。

德国10月通胀率为0.7%，9月为0.8%，预估为小幅上升。西班牙消费者物价不断下跌，令对欧元区通胀风险尚未消退的忧虑加重。

“英债市场更多的受到德国通胀数据带动。在0900 GMT数据公布后，英债开始上涨。较之美债，英债更密切的跟随德债走势，”苏格兰皇家银行策略师Vatsala Datta说。

Vatsala Datta又指出，因在接近欧洲交易时段结束前全球股市仍在下跌，普遍的厌恶风险情绪也提振英债价格。

10年期英债/德债收益率差短暂走宽至三周新高的137.9个基点，日内走宽约2个基炶。最新报137.5个基点。

两年期英债收益率 在开盘后迅速触及两周低位0.606%，最新持平在0.64%。(完)

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