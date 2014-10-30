英国债市：英债和德债一起上涨，因德国通胀数据疲弱

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透伦敦10月30日 - 英债周四温和上涨，跟随德债升势，之前数据显示德国10月通胀意外回落，且西班牙消费者物价下跌。
在1630 GMT，10年期英债收益率 下跌约4个基点，报2.22%。
这收益率跌幅的大约一半是在德国公布通胀数据后录得的。
德国10月通胀率为0.7%，9月为0.8%，预估为小幅上升。西班牙消费者物价不断下跌，令对欧元区通胀风险尚未消退的忧虑加重。
“英债市场更多的受到德国通胀数据带动。在0900 GMT数据公布后，英债开始上涨。较之美债，英债更密切的跟随德债走势，”苏格兰皇家银行策略师Vatsala Datta说。
Vatsala Datta又指出，因在接近欧洲交易时段结束前全球股市仍在下跌，普遍的厌恶风险情绪也提振英债价格。
10年期英债/德债收益率差短暂走宽至三周新高的137.9个基点，日内走宽约2个基炶。最新报137.5个基点。
两年期英债收益率 在开盘后迅速触及两周低位0.606%，最新持平在0.64%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40