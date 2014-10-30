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债券 | 2014年 10月 31日 星期五 01:55 BJT

欧元债市：德债收益率下跌，因欧元区通缩忧虑

* 美联储结束购债计划，对美国经济复苏充满信心

* 意大利标售多至72.5亿欧元公债

路透伦敦10月30日 - 德债收益率周四下跌，因对欧元区通缩忧虑，盖过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束购债计划和对美国经济复苏充满信心的消息。

德国10月通胀意外回落至5月来最低，稍早数据显示西班牙消费者物价持续下降。

周五出炉的欧元区通胀将可能在1%以下，处于欧洲央行认为可能出现通缩的危险区域之内。

“德国通胀意外回落，进一步支撑欧元区通胀回落或通缩的题材，对欧洲央行作采取进一步行动施加压力，所以看到德债大幅上涨，”荷兰合作银行高级固定收益策略师Richard McGuire说。

10年期德债收益率 下跌5个基点，报0.85%。

美联储周三宣布结束购债，且表示对美国经济充满信心，意外放弃对就业市场存在“大量”闲置的措辞。

美联储也基本没有提到近期市场波动，表示欧洲成长和低通胀不太可能阻碍美国经济迈向充份就业和通胀目标。

美联储加大收紧货币政策力度的前景，令二线欧元区公债较德债收益率差走宽。

10年期西班牙公债收益率 升3个基点，10年期意大利公债收益率 跌2个基点，令近期走阔的意大利/西班牙公债收益率差收窄。

意大利标售多至72亿欧元公债通膨保值公债，以及五年期和10年期常规公债。

需求和之前标售一致，但五年期公债收益率小升，反映在九家意大利银行未能通胀欧洲央行压力测试后，投资者对意大利公债需求疲弱。(完)

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