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市场报道 | 2014年 10月 31日 星期五 07:39 BJT

修正-芝加哥期市：CBOT大豆和豆粕期货下跌，因获利了结

(更正：第一段“周三”应为“周四”)

路透芝加哥10月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌1.8%，交易商说，因大豆在海外交易时段升至9月中来最高后，有一轮获利了结。

豆粕期货也大跌，CBOT近月豆粕合约 劲跌4.4%。

豆油上涨，触及两个半月高位。

交投最活跃的CBOT-11月大豆 未能守住100日移动均线之上的支撑位，一度跌穿该水平，为6月30日来最次。

美国农业部周四早上表示，周度出口销售美国大豆132.6万吨，和市场预估一致。

豆粕出口销售14.78万吨，略低于15-30万吨的市场预估区间。

11月大豆期货合约 收跌18-3/4美分，报每蒲式耳10.24-1/4美元。

12月豆粕合约 收低17.2美元，报每短吨380.0美元。12月豆油合约 升0.13美分，报34.31美分。

今日CBOT大豆预估成交量为345,170口，豆粕为136,658口，豆油为121,550口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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