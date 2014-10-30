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债券 | 2014年 10月 31日 星期五 04:03 BJT

标题新闻：截至10月29日当周货币市场共同基金增加60.9亿美元，至2.63万亿(兆)美元－ICI

ICI：美国投资公司协会(Investment Company Institute)

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