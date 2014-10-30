全球金市：黄金和白银大跌，因美国GDP数据强劲和预计美联储会提早加息

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普税改计划将公布，风险偏好升温
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
* 白银急跌约4%，至逾四年半低位
* 美国公布第三季经济增长强劲
* 全球最大黄金ETF的黄金持仓量降至六年低点
路透纽约/伦敦10月30日 - 黄金价格周四下跌1%，至每盎司1,200美元，白银挫跌至逾四年半最低，因美国第三季经济增长强劲，以及担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间将早于之前的预期。
美国贸易逆差缩小以及国防支出大增支撑该国第三季经济成长，但周四经济报告中的其他细节暗示经济活动略为丧失动能。商务部周四公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，优于分析师预估的成长3.0%。
在美联储周三宣布结束购债，且表示对美国经济成长有信心后，黄金的后续卖盘在周四持续。
分析师说，预计美联储升息将早于之前的预期，推动美元进一步走强，可能加大金价的压力。
“我们的感觉是，随着实质利率上升且美元走强，金价不可避免地将进一步调整。我们感觉是，金价将跌穿那些低位，”德意志银行商品研究部主管Michael Lewis说。
现货金 盘中跌至每盎司1,195.70美元的三周低位，1916 GMT，下挫1.1%，报每盎司1,198.70美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金 收跌26.30美元，报每盎司1,198.60美元。路透初步数据显示，收盘时成交量可能高于30日均值。
目前美国利率期货显示，明年9月升息的机率超过50%，之前显示将在明年10月升息。
这削弱了投资者对黄金的兴致。
美元走强和数据显示德国和西班牙物价压力疲弱也拉低贵金属价格。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 称，周三其黄金持仓量减少1.2吨，至742.40吨，为六年低位。
现货银 周四劲跌3.7%，报每盎司16.41美元，稍早跌至16.30美元，为2010年3月来最低水平。
COMEX期权场内交易员Jonathan Jossen表示，铜价大跌令投资者卖出白银，且白银跌穿16.80美元附近的重要支撑位，接近本月稍早触及的近期低位后有技术性卖出。
现货铂金 下跌1.2%，报每盎司1,239美元。现货钯金 下滑1.6%，报每盎司777.25美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时
现代汽车周三公布，第一季净利为1.33万亿韩元(11.8亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估净利为1.25万亿韩元。