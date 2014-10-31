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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 08:48 BJT

表格：澳洲9月经季调民间信贷较前月上升0.5%，房屋信贷增加0.6%

路透悉尼10月31日 - 澳洲央行周五公布，9月经季节调整后民间信贷较前月上升0.5%，房屋信贷较前月增加0.6%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

9月 8月 较上年同期

信贷总额 0.5 0.4 5.4

房屋信贷 0.6 0.6 6.8

其他个人用途信贷 0.2 0.2 1.0

企业信贷 0.5 0.0 3.8

(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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