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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 07:52 BJT

日本数据：9月家庭支出较上年同期下降5.6%，消费支出依然疲弱

路透东京10月31日 - 周五公布的政府数据显示，日本9月家庭支出较上年同期下降5.6%，说明消费支出依然疲弱。

9月所有家庭支出降幅超出市场预估中值的下滑4.3%，8月同比降幅为4.7%。

总务省还表示，9月所有家庭支出较前月增长1.5%，预估中值为较前月增加1.9%，8月为下滑0.3%。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网：

here(完)

(编译 徐文焰；审校　戴素萍)
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