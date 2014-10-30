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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 07:44 BJT

重发-日本数据：9月全国核心CPI较上年同期成长3.0%，符合市场预估

(重发以跟上另一串红条)

路透东京10月31日 - 日本政府周五公布的数据显示，日本9月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.0%。

核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。分析师预估中值亦为较上年同期增长3.0%。

9月不包括食品和能源价格的核心CPI则较上年同期成长2.3%。

东京10月核心CPI较上年同期增加2.5%，路透调查预估亦为上升2.5%。(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)
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