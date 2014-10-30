《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月30日

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普税改计划将公布，风险偏好升温
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 40.15 +0.34 +0.85 1063935
搜狐 45.80 +2.14 +4.90 551056
网易 94.01 +2.00 +2.17 461936
百度 237.01 +12.46 +5.55 10605666
台湾
台湾积体电路 21.11 -0.48 -2.22 2540513
联电 2.14 -0.01 -0.47 663352
日月光 5.97 -0.04 -0.67 100376
硅品精密 6.78 +0.04 +0.59 489547
和信超媒体 1.03 +0.00 +0.00 140101
友达 4.63 +0.02 +0.43 238701
中华电信 30.45 +0.35 +1.16 14149
台湾国际航电 54.14 +0.18 +0.33 2051251
香港
中国移动 60.90 +0.20 +0.33 138953
中国联通 14.77 -0.05 -0.34 38771
中国电信 62.58 +0.12 +0.19 8330
中芯国际 5.08 -0.01 -0.20 8363
电讯盈科 6.27 +0.01 +0.10 220
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻)
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时
现代汽车周三公布，第一季净利为1.33万亿韩元(11.8亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估净利为1.25万亿韩元。