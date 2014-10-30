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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.15 +0.34 +0.85 1063935

搜狐 45.80 +2.14 +4.90 551056

网易 94.01 +2.00 +2.17 461936

百度 237.01 +12.46 +5.55 10605666

台湾

台湾积体电路 21.11 -0.48 -2.22 2540513

联电 2.14 -0.01 -0.47 663352

日月光 5.97 -0.04 -0.67 100376

硅品精密 6.78 +0.04 +0.59 489547

和信超媒体 1.03 +0.00 +0.00 140101

友达 4.63 +0.02 +0.43 238701

中华电信 30.45 +0.35 +1.16 14149

台湾国际航电 54.14 +0.18 +0.33 2051251

香港

中国移动 60.90 +0.20 +0.33 138953

中国联通 14.77 -0.05 -0.34 38771

中国电信 62.58 +0.12 +0.19 8330

中芯国际 5.08 -0.01 -0.20 8363

电讯盈科 6.27 +0.01 +0.10 220

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 张荻)
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