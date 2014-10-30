日韩经济指标预测--10月31日-11月7日****

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普税改计划将公布，风险偏好升温
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月27日当周 10月30日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 9月 +1.9% -0.3% (较上年同期) -4.3% -4.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 +3.0% +3.1% 全国整体CPI -- +3.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 +2.5% +2.6% 东京地区整体CPI -- +2.9% 2330 日本失业率 9月 3.6% 3.5% 求才求职比 1.09 1.10 10月31日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- 8.6% 日本房屋开工(较上年同期) -17.5% -12.5% 11月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 +1.9% +6.8% 进口(较上年同期) +0.6% +8.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差34 11月3日当周 11月2日(日) -- 韩国外汇储备(亿美元) 10月 -- 3,644.1 11月3日(一) -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 10月 -- 48.8 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 10月 -0.1% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.1% 11月4日(二) 暂无重要数据。 11月5日(三) 暂无重要数据。 11月6日(四) 暂无重要数据。 11月7日(五) 暂无重要数据。(完)
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时
现代汽车周三公布，第一季净利为1.33万亿韩元(11.8亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估净利为1.25万亿韩元。