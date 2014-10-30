中国金融：2013年影子银行规模急速增长，已列全球第三--FSB

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普税改计划将公布，风险偏好升温
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
FSB称，这一增幅较2012年的大约42%略有放慢。
然而，2013年中国非银行金融中介机构的资产规模增幅仍排名全球第二，仅次于阿根廷。
不过这一数字有可能过于保守。
根据中国社会科学院的数据，影子银行机构牵涉的资产或许高达27万亿(兆)元人民币(4.39万亿美元)，相当于中国正规银行体系资产的五分之一。
为了遏制影子银行的增长，中国银监会于8月发布了一份规定草案，旨在加强对证券公司和信托公司等企业金融活动的监督，包括委托贷款和理财产品等。
但政府并不希望彻底取缔这类高风险贷款活动。中国人民银行副行长胡晓炼在9月表示，中国影子银行虽然存在经营不规范、监管套利问题，但在一定程度上也满足了经济发展多元化背景下的多层次融资需求，对其不能采取简单否定的态度。
FSB的报告显示，依据最广义的非银行金融机构衡量标准，中国在全球影子银行体系中所占比重在2007年末至2013年增长了三倍，达到4%。
该衡量标准显示，无论绝对数量还是在国内生产总值(GDP)中的占比，发达国家的影子银行资产都继续远高于中国。
全球2013年非银行金融中介机构资产增长5万亿美元，达到75万亿美元。
美国和欧元区的影子银行系统在全球所占比重各约为三分之一，英国和日本分别占12%和5%。
但根据本次报告中对影子银行比较狭义的定义，中国2013年影子银行规模位居美国和英国之后，排名全球第三。该数据中去除了未必是影子银行业务、因而风险较低的非银行金融活动。
依据这一范围较窄的标准，全球2013年影子银行规模增长2.4%至35万亿美元。
浏览中国影子银行相关图表，请点选：link.reuters.com/sar33w (完)
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
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