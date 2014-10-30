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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 06:40 BJT

****澳新经济指标预测--10月31日-11月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值   
    
    10月27日当周 

    10月31日(五)
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)             第三季             --       -0.1%
                                (较上年同期)                            --       +2.3% 
    0030 澳洲民间部门信贷                               9月           +0.4%      +0.4%
             房屋信贷                                                   --       +0.6% 
    
    11月3日当周
    
    11月2日(日)
    2230 澳洲AIG制造业指数                             10月             --        46.5
    
    11月2-3日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                             10月             --       +0.1%
    
    11月3日(一)
    0030 澳洲建筑许可                                   9月             --       +3.0%
             民间住房建筑许可                                           --       -1.8%
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                           10月             --       -3.5%
    
    11月4日(二)
    2145 新西兰经季节调整失业率                      第三季             --        5.6%
               经季节调整就业人口(较前季)                               --       +0.4%
    
    11月5日(三)
    暂无重要数据。
    
    11月6日(四)
    暂无重要数据。
    
    11月7日(五)
    暂无重要数据。(完)
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