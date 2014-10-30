金砖国家：10月30日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普税改计划将公布，风险偏好升温
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
路透10月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月30日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收涨0.26%或2.66点，报1,007.54点。
中国股市：沪综指收升至逾20个月来新高，受权重股带动连续第三日上涨
香港股市：恒生指数收跌，受企业业绩疲软及财测欠佳拖累
中国汇市：人民币收低因美联储声明提振美元，市场预期稍有分化
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巴西股市：大涨逾2%，因巴西央行意外收紧货币政策，投资人对总统罗塞夫连任后有望调整经济政策的期望升高。Bovespa指数 大涨2.52%，报52,336.83点。 拉美汇市：巴西雷亚尔上扬，因央行意外升息
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南非股市：收跌，金属制造商AngloGold Ashanti 与Gold Fields 股价重挫，受金价下跌，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示结束刺激计划后，投资人担忧新兴市场吸引力所拖累。指标Top-40绩优股指数 收跌1.05%，报43,336点，综合指数 跌0.93%，报48,660点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，因央行坚持当前的通胀目标区间
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印度股市：收涨近1%至纪录高位，因投资人押注经济改善，以及政府改革让印度较其他新兴市场更能承受美联储可能升息的冲击。印度指标BSE指数 收涨0.92%，报27,346.33点。NSE指数 收涨0.97%，报8,169.20点。
印度汇市：印度卢比连续第三日下跌，追随亚洲市场跌势，此前美联储在政策会议中采取较为强硬措词。印度卢比兑美元 收报61.45/46，低于周三收盘价61.35/36。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 劲扬3.69%，报1,098.680点；MSCI明晟俄罗斯指数 大涨3.59%，报603.93点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨3.6%，报41.6445卢布；卢布兑欧元 劲升4.04%，报52.4210卢布。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时
现代汽车周三公布，第一季净利为1.33万亿韩元(11.8亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估净利为1.25万亿韩元。