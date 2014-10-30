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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 07:39 BJT

金砖国家：10月30日股汇市收盘纵览

路透10月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月30日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收涨0.26%或2.66点，报1,007.54点。

中国股市：沪综指收升至逾20个月来新高，受权重股带动连续第三日上涨

香港股市：恒生指数收跌，受企业业绩疲软及财测欠佳拖累

中国汇市：人民币收低因美联储声明提振美元，市场预期稍有分化

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巴西股市：大涨逾2%，因巴西央行意外收紧货币政策，投资人对总统罗塞夫连任后有望调整经济政策的期望升高。Bovespa指数 大涨2.52%，报52,336.83点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔上扬，因央行意外升息

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南非股市：收跌，金属制造商AngloGold Ashanti 与Gold Fields 股价重挫，受金价下跌，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示结束刺激计划后，投资人担忧新兴市场吸引力所拖累。指标Top-40绩优股指数 收跌1.05%，报43,336点，综合指数 跌0.93%，报48,660点。

南非汇市：兰特兑美元反弹，因央行坚持当前的通胀目标区间

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印度股市：收涨近1%至纪录高位，因投资人押注经济改善，以及政府改革让印度较其他新兴市场更能承受美联储可能升息的冲击。印度指标BSE指数 收涨0.92%，报27,346.33点。NSE指数 收涨0.97%，报8,169.20点。

印度汇市：印度卢比连续第三日下跌，追随亚洲市场跌势，此前美联储在政策会议中采取较为强硬措词。印度卢比兑美元 收报61.45/46，低于周三收盘价61.35/36。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 劲扬3.69%，报1,098.680点；MSCI明晟俄罗斯指数 大涨3.59%，报603.93点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨3.6%，报41.6445卢布；卢布兑欧元 劲升4.04%，报52.4210卢布。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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