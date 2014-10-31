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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 08:00 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月31日-11月7日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月27日当周

10月31日(五)

-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 9月 -- +1.4%

1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- +0.5%

个人所得(较前月) +0.3% +0.3%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.5%

PCE物价指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +1.5%

1230 美国企业雇佣成本 第三季 +0.5% +0.7%

1230 加拿大GDP(较前月) 8月 持平 持平

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 60.0 60.5

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 86.4 86.4

现况指数 98.9 98.9

预期指数 78.2 78.4

11月3日当周

11月3日(一)

-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 10月 1,660 1,643

1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 10月 -- 53.5

1445 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 56.2

1500 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.6% -0.8%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 10月 56.7 56.6

投入物价分项指数 57.0 59.5

就业分项指数 55.0 54.6

新订单分项指数 -- 60.0

11月4日(二)

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 -- 逆差6.1

出口(亿加元) -- 441.9

进口(亿加元) -- 448.0

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差400 逆差401

1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 -- 654.8

1500 美国工厂订单(较前月) 9月 +0.4% -10.1%

1500 美国耐久财订单 9月修正值 -- -1.3%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.2%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.7%

11月5日(三)

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 增加22.0 增加21.3

1400 美国Markit服务业PMI 10月终值 -- 57.3

1445 美国Markit综合PMI 10月终值 -- 59.0

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 10月 58.0 58.6

企业活动指数 62.8 62.9

就业指数 -- 58.5

新订单指数 -- 61.0

价格指数 -- 55.2

11月6日(四)

1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 10月 -- 3.0477

1330 美国劳工成本 第三季初值 +1.0% -0.1%

非农生产率 +0.8% +2.3%

1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -- -27.3%

1500 加拿大Ivey PMI 10月 -- 65.2

经季节调整的Ivey PMI -- 58.6

11月7日(五)

1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加23.3 增加24.8

民间就业岗位(万个) 增加22.5 增加23.6

制造业就业岗位(万个) 增加0.8 增加0.4

政府就业岗位(万个) -- 增加1.2

失业率 5.9% 5.9%

平均时薪 +0.2% 持平

平均每周工时 34.6 34.6

就业参与率 -- 62.7%

1330 加拿大就业变动(万人) 10月 -- 增加7.41

失业率 -- 6.8%

全职就业(万人) -- 增加6.93

兼职就业(万人) -- 增加0.48

2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 154.0 135.2(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 王丽鑫；审校　戴素萍)
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