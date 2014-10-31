美国与加拿大经济指标预测--10月31日-11月7日****

日本人事：负责地震灾区重建的复兴大臣今村雅弘因言论不当辞职
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月27日当周
10月31日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 9月 -- +1.4%
1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- +0.5%
个人所得(较前月) +0.3% +0.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
PCE物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.5%
1230 美国企业雇佣成本 第三季 +0.5% +0.7%
1230 加拿大GDP(较前月) 8月 持平 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 60.0 60.5
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 86.4 86.4
现况指数 98.9 98.9
预期指数 78.2 78.4
11月3日当周
11月3日(一)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 10月 1,660 1,643
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 10月 -- 53.5
1445 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 56.2
1500 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.6% -0.8%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 10月 56.7 56.6
投入物价分项指数 57.0 59.5
就业分项指数 55.0 54.6
新订单分项指数 -- 60.0
11月4日(二)
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 -- 逆差6.1
出口(亿加元) -- 441.9
进口(亿加元) -- 448.0
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差400 逆差401
1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 -- 654.8
1500 美国工厂订单(较前月) 9月 +0.4% -10.1%
1500 美国耐久财订单 9月修正值 -- -1.3%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.7%
11月5日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 增加22.0 增加21.3
1400 美国Markit服务业PMI 10月终值 -- 57.3
1445 美国Markit综合PMI 10月终值 -- 59.0
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 10月 58.0 58.6
企业活动指数 62.8 62.9
就业指数 -- 58.5
新订单指数 -- 61.0
价格指数 -- 55.2
11月6日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 10月 -- 3.0477
1330 美国劳工成本 第三季初值 +1.0% -0.1%
非农生产率 +0.8% +2.3%
1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -- -27.3%
1500 加拿大Ivey PMI 10月 -- 65.2
经季节调整的Ivey PMI -- 58.6
11月7日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加23.3 增加24.8
民间就业岗位(万个) 增加22.5 增加23.6
制造业就业岗位(万个) 增加0.8 增加0.4
政府就业岗位(万个) -- 增加1.2
失业率 5.9% 5.9%
平均时薪 +0.2% 持平
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.7%
1330 加拿大就业变动(万人) 10月 -- 增加7.41
失业率 -- 6.8%
全职就业(万人) -- 增加6.93
兼职就业(万人) -- 增加0.48
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 154.0 135.2(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透新加坡4月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜在每吨5,724美元阻力位附近看似不稳，可能会重新跌向5,629美元的支撑位。