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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 07:31 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆测试关键阻力区

2325GMT

* 延续昨日升势，将测试109.2水准，此为阻力区高位

* 周线若收在趋势线上方将偏多

* 空头在当前水准作空的风险不高，在110上方挂停止单

* 110区域将有一些多头退场，汇价料回落

* 此处并非是建立新多仓的好地方，多头必须耐心等待

* 图表：Chart: link.reuters.com/des33w(完)

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