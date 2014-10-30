《全球汇市》美元因美国GDP数据强劲获支撑，日本央行受关注

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普税改计划将公布，风险偏好升温
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
交易员表示，市场也将密切关注日本政府退休金投资基金(GPIF)周五是否会如同日本经济新闻报导，宣布新的投资组合配置目标。
外界猜测1.2兆(万亿)美元的GPIF基金将增持高收益外国资产，此一臆测令日圆承压。
在欧洲，所有焦点将放在最新通胀率数字上面。周四的数据显示，10月德国通胀年率意外放缓，西班牙消费者物价下跌，暗示整体欧元区的通缩风险未见缓解。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2604 1.2612 -0.06 -8.30 1.3745
美元/日圆 109.30 109.20 +0.09 +3.80 105.30
欧元/日圆 137.76 137.72 +0.03 -4.82 144.73
美元/瑞郎 0.9564 0.9559 +0.05 +7.12 0.8928
英镑/美元 1.5991 1.5998 -0.04 -3.41 1.6556
美元/加元 1.1194 1.1185 +0.08 +5.40 1.0620
澳元/美元 0.8824 0.8829 -0.06 -1.00 0.8913
新西兰元/美元 0.7830 0.7842 -0.15 -4.58 0.8206
澳元/日圆 96.450 96.410 +0.04 +2.77 93.850
新西兰元/日圆 85.580 85.630 -0.06 -0.96 86.410
英镑/日圆 174.78 174.70 +0.05 +0.26 174.33
澳元/新西兰元 1.1262 1.1244 +0.16 +3.82 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/徐文焰/郑茵/戴素萍/陈宗琦；审校 张涛)
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时
现代汽车周三公布，第一季净利为1.33万亿韩元(11.8亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估净利为1.25万亿韩元。