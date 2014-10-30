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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 07:50 BJT

《全球汇市》美元因美国GDP数据强劲获支撑，日本央行受关注

交易员表示，市场也将密切关注日本政府退休金投资基金(GPIF)周五是否会如同日本经济新闻报导，宣布新的投资组合配置目标。

外界猜测1.2兆(万亿)美元的GPIF基金将增持高收益外国资产，此一臆测令日圆承压。

在欧洲，所有焦点将放在最新通胀率数字上面。周四的数据显示，10月德国通胀年率意外放缓，西班牙消费者物价下跌，暗示整体欧元区的通缩风险未见缓解。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2604 1.2612 -0.06 -8.30 1.3745

美元/日圆 109.30 109.20 +0.09 +3.80 105.30

欧元/日圆 137.76 137.72 +0.03 -4.82 144.73

美元/瑞郎 0.9564 0.9559 +0.05 +7.12 0.8928

英镑/美元 1.5991 1.5998 -0.04 -3.41 1.6556

美元/加元 1.1194 1.1185 +0.08 +5.40 1.0620

澳元/美元 0.8824 0.8829 -0.06 -1.00 0.8913

新西兰元/美元 0.7830 0.7842 -0.15 -4.58 0.8206

澳元/日圆 96.450 96.410 +0.04 +2.77 93.850

新西兰元/日圆 85.580 85.630 -0.06 -0.96 86.410

英镑/日圆 174.78 174.70 +0.05 +0.26 174.33

澳元/新西兰元 1.1262 1.1244 +0.16 +3.82 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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