日本经济：经济财政大臣称政府准备好采取措施支持经济

路透东京10月31日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，政府准备好采取措施支持经济，但称尚未决定是否制定新的经济刺激计划。

甘利明在记者会上表示，在参考7-9月的经济数据后，他将与首相安倍晋三磋商是否制定新的刺激举措。