《香港报摘》--经济日报10月31日

* 头版头条：

--市场忧虑沪港通因占领行动而延期，据悉，财政司司长曾俊华、财经事务及库务局局长陈家强及金管局总裁陈德霖三大财金官员，下周中将出访北京。

* 其他：

--香港薪常会根据公务员薪酬水平调查报告，建议总薪级表第45至49点高级公务员加薪3%，追溯至10月1日，约3,400人受惠。其他薪酬较低的四个公务员级别，建议不加薪。

--腾讯 昨发布“双百亿”计划，冀以庞大的下载量，换取新晋程式公司的股权。腾讯手机程式分发平台“应用宝”，每日下载量逾1亿次。首席运营官任宇昕称，腾讯的程式开发商数目达500万个，至今因参加腾讯的开放平台，而累计获得融资100亿美元，估值合计逾2,000亿元人民币。

--中场业务增长可观，美高梅 公布，第三季现金经营溢利（EBITDA）16.8亿港元，按年增长12.6%，胜预期。

--银行加息吸人民币潮持续，大行汇丰亦加入战团，昨推两个高息定存计划，其中客户叙造两万元（人民币，下同），一星期的年息高达6.5厘。业界料有三大原因：备战沪港通、趁低息环境抢存，以及尽揽大小户。

--工银亚洲正式推出税贷，实际年利率最低1.78厘，暂时为全城最低，而且适用于所有客户，条款较其他银行宽松，惟贷款额须为100万港元或以上，还款期12个月。

--绿地香港 公布，与华润置地 及绿地SPV订立合作协议，成立合营公司及各持一半权益，共同投资苏州吴江区的土地。（完）

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