《香港报摘》--经济日报10月31日

日本人事：负责地震灾区重建的复兴大臣今村雅弘因言论不当辞职
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
* 头版头条：
--市场忧虑沪港通因占领行动而延期，据悉，财政司司长曾俊华、财经事务及库务局局长陈家强及金管局总裁陈德霖三大财金官员，下周中将出访北京。
* 其他：
--香港薪常会根据公务员薪酬水平调查报告，建议总薪级表第45至49点高级公务员加薪3%，追溯至10月1日，约3,400人受惠。其他薪酬较低的四个公务员级别，建议不加薪。
--腾讯 昨发布“双百亿”计划，冀以庞大的下载量，换取新晋程式公司的股权。腾讯手机程式分发平台“应用宝”，每日下载量逾1亿次。首席运营官任宇昕称，腾讯的程式开发商数目达500万个，至今因参加腾讯的开放平台，而累计获得融资100亿美元，估值合计逾2,000亿元人民币。
--中场业务增长可观，美高梅 公布，第三季现金经营溢利（EBITDA）16.8亿港元，按年增长12.6%，胜预期。
--银行加息吸人民币潮持续，大行汇丰亦加入战团，昨推两个高息定存计划，其中客户叙造两万元（人民币，下同），一星期的年息高达6.5厘。业界料有三大原因：备战沪港通、趁低息环境抢存，以及尽揽大小户。
--工银亚洲正式推出税贷，实际年利率最低1.78厘，暂时为全城最低，而且适用于所有客户，条款较其他银行宽松，惟贷款额须为100万港元或以上，还款期12个月。
--绿地香港 公布，与华润置地 及绿地SPV订立合作协议，成立合营公司及各持一半权益，共同投资苏州吴江区的土地。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200