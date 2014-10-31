美国个股：沃尔玛将在日本关闭30家业绩不佳门店，提列支出

日本人事：负责地震灾区重建的复兴大臣今村雅弘因言论不当辞职
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透10月30日 - 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 周四表示，将在日本关闭30家业绩不好的门店。日本曾被视为沃尔玛最具潜力的市场。缩减日本业务凸显出该公司在实现海外成长方面存在的障碍。
沃尔玛表示，这30家门店以西友(Seiyu)品牌经营，关闭这些店铺是一项改造计划的一部分，其中重装和其他投资。沃尔玛在日本拥有434家门店，关闭的30家占7%。
沃尔玛估计，关闭门店将带来稀释后每股大约4-5美分的支出，将在未来几个季度计入。
沃尔玛表示，2015年将投资改造生鲜和熟食部门，并翻修大约50家门店。该公司表示，还将增加订单履行和服务业务，以满足东京地区日益增长的网购配送需求。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200