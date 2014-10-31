美国个股：沃尔玛将在日本关闭30家业绩不佳门店，提列支出

路透10月30日 - 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 周四表示，将在日本关闭30家业绩不好的门店。日本曾被视为沃尔玛最具潜力的市场。缩减日本业务凸显出该公司在实现海外成长方面存在的障碍。

沃尔玛表示，这30家门店以西友(Seiyu)品牌经营，关闭这些店铺是一项改造计划的一部分，其中重装和其他投资。沃尔玛在日本拥有434家门店，关闭的30家占7%。

沃尔玛估计，关闭门店将带来稀释后每股大约4-5美分的支出，将在未来几个季度计入。