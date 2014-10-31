中港个股：中国石化斥5.6亿美元向母公司收购沙特炼化项目部分权益

日本人事：负责地震灾区重建的复兴大臣今村雅弘因言论不当辞职
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透上海10月31日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周五公告称，拟透过子公司以5.6亿美元向母公司中石化集团收购荷兰COOP公司，从而间接获得沙特延布炼化项目37.5%权益。
公告称，中石化旗下两间子公司分别向中石化集团旗下子公司收购COOP公司99%和1%股权，对价分别为5.56亿美元和0.06亿美元。中国石化将以2013年发行美元债所募集的资金以现金形式支付收购对价。
延布项目公司其余62.5%股权由沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)持有，延布项目公司主要将在沙特从事汽油、柴油以及石油焦、硫磺、苯等产品的生产与销售，设计原油加工能力约2,000万吨/年，以沙特重油为原料。目前该项目正处施工后期及投产准备阶段。
中国石化称，本次收购的完成，将增强公司炼油业务的全球性布局与国际化经营，增强公司在全球石油炼化产品供应市场的竞争实力。不过本次收购对中国石化的资产及负债情况并无重大影响。
延布炼厂将是沙特在一年略多一点的时间里投入运行的第二座大型炼油厂。前一座为2013年9月投产的Jubail炼厂，是沙特阿美与法国道达尔 的合资企业。这些炼厂主要面向欧洲和亚洲的出口市场，不过有业内人士评论称，延布炼厂的投产时机可能不对，恰逢亚洲原油需求增长令人失望，地区内炼厂难以获得丰厚利润。
中国石化A股周四收报5.18元，过去一个月累计下跌2.3%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200