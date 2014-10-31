欧洲经济指标预测--10月31日-11月7日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月27日当周 10月31日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 10月 负2 负1 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 -1.0% +2.5% (较上年同期) +0.8% +0.1% 0745 法国消费者支出(较前月) 9月 -0.3% -0.7% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.3% 0900 意大利失业率 9月 12.4% 12.3% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -0.2% -0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +1.9% (较上年同期) -0.1% -0.1% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 +0.4% +0.3% 1000 欧元区失业率 9月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.7% 11月3日当周 11月3日(一) 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 51.4 50.4 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 50.7 50.7 0850 法国Markit制造业PMI 10月 47.3 47.3 0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 51.8 51.8 0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 50.7 50.7 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 -- 51.6 11月2-9日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 10月 -- +0.6% 截至10月三个月房价(较上年同期) -- +9.6% 11月4日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 64.2 1000 欧元区生产者物价(较前月) 9月 持平 -0.1% 11月5日(三) 0815 瑞士CPI(较前月) 10月 持平 +0.1% (较上年同期) 持平 -0.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 49.0 48.8 0850 法国Markit服务业PMI 10月 48.1 48.1 Markit综合PMI -- 48.0 0855 德国Markit服务业PMI 10月 54.8 54.8 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 -- 58.7 11月6日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负5 负1 0930 英国工业生产(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +2.5% 英国制造业产出(较前月) -- +0.1% (较上年同期) +3.9% 11月7日(五) 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 3.1% 3.0% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0745 法国预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字941 法国工业生产(较前月) 9月 -0.2% 持平 法国工业投资 第四季 -- +1% 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 逆差59 逆差58 法国进口(亿欧元) -- 414.2 法国出口(亿欧元) -- 356.3 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 +1.0% +1.9% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜 审校 张荻)