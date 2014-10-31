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市场报道 | 2014年 10月 31日 星期五 08:14 BJT

****欧洲经济指标预测--10月31日-11月7日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值       
    
    10月27日当周
        
       
    10月31日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                        10月          负2          负1
    0700  德国实质零售销售(较前月)                      9月         -1.0%       +2.5%
                          (较上年同期)                              +0.8%       +0.1%
    0745  法国消费者支出(较前月)                        9月         -0.3%       -0.7%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月            --       -0.3%
    0900  意大利失业率                                  9月         12.4%       12.3%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           10月初值      -0.2%       -0.4%
                                  (较上年同期)                      -0.2%       -0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.1%       +1.9%
                                    (较上年同期)                    -0.1%       -0.1%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  10月初值      +0.4%       +0.3%
    1000  欧元区失业率                                  9月         11.5%       11.5%
    1100  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             9月           --         持平
                               (较上年同期)                           --        -1.7%
    
    
    11月3日当周
    
    11月3日(一)
    
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                10月         51.4        50.4
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI                  10月         50.7        50.7
    0850  法国Markit制造业PMI                          10月         47.3        47.3  
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                      10月         51.8        51.8
    0900  欧元区Markit制造业PMI                        10月终值     50.7        50.7  
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                     10月          --         51.6            
             
    
    11月2-9日
    
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  10月          --        +0.6%
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                  --        +9.6%
    
    11月4日(二)
    
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                     10月          --         64.2 
    1000  欧元区生产者物价(较前月)                      9月         持平        -0.1%
                          
    
    11月5日(三)
    
    0815  瑞士CPI(较前月)                              10月         持平        +0.1%
                 (较上年同期)                                       持平        -0.1%
    0845  意大利Markit/ADACI服务业PMI                  10月         49.0        48.8
    0850  法国Markit服务业PMI                          10月         48.1        48.1
              Markit综合PMI                                          --         48.0
    0855  德国Markit服务业PMI                          10月        54.8         54.8
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     10月          --         58.7 
    
    11月6日(四)
    
    0645  瑞士消费者信心指数                          第四季        负5          负1 
    0930  英国工业生产(较前月)                          9月          --         持平
                      (较上年同期)                                   --        +2.5%
          英国制造业产出(较前月)                                     --        +0.1%
                        (较上年同期)                                           +3.9%          
    
    11月7日(五)
    
    0645  瑞士失业率(未经季节调整)                     10月         3.1%       3.0%
                     (经季节调整)                                   3.2%       3.2%
    0745  法国预算收支(亿欧元)                          9月          --     赤字941
          法国工业生产(较前月)                          9月        -0.2%       持平
          法国工业投资                                第四季         --         +1%
          法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                9月      逆差59      逆差58 
          法国进口(亿欧元)                                           --       414.2
          法国出口(亿欧元)                                           --       356.3 
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                      9月        +1.0%      +1.9% (完)     
         
        
  
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                        日本与韩国                 
    欧洲                                澳洲与新西                 
                                        兰           
    中国                                台湾                       
 
 已公布经济指标一览
    美国                                日本                       
    欧洲                                韩国                       
    中国                                香港                       
    澳洲                                台湾                       
 
 (整理 李春喜 审校 张荻)
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