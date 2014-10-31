《香港报摘》--信报10月31日

* 头版头条：

--本港九间上市全国性内银季度业绩悉数出炉，原被市场看好有望跑赢一众大型国有银行的农业银行 ，第三季纯利484.07亿元人民币，按年仅多赚6.1%，逊预期，增幅落后于工行 ；首三季而言，农行纯利增速为10.5%，虽仍高于其他大型内银，惟升幅是自2010年上市以来最低。

* 其他：

--港股波动未有影响新股市场表现，两只正在招股的新股，包括奥星生命科技 及无锡盛力达科技 ，继续获资金追捧。其中昨天才首天招股的无锡盛力达科技，券商为其借出的孖展(保证金融资)额度，已相当于其公开发售部分获超额认购。

--中国智能集团 宣布，与阿里云计算、中电信 联营的民企上海泽维讯息技术、美国优科无线（Ruckus）合作，在内地开发覆盖城市和火车站的Wi-Fi网络及互联网服务。

--雷士照明 创办人吴长江，与集团董事长王冬雷股权纷争出现新进展，据内地媒体报道，雷士照明在其官方微博展示一张“立案告知书”，指出广东惠州市公安局上周三正式对吴长江等人涉嫌挪用资金案进行调查。（完）

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